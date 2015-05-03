Сериал охватывает период действий, когда Англия вот-вот вступит во Вторую мировую войну, которая уже в полном разгаре в европейской части. Главные персонажи живут в графстве Чешир, их судьбы также не обойдет стороной ужасная война. И случится это видимо очень скоро, в небе уже летают военные самолеты, а на дорогах находится военная техника. Вскоре начнутся активные военные события, а домашние очаги, которые так оберегались, теперь никогда не будут такими как прежде. Во всю мощь работают приемные комиссариаты, мужчины могут отправиться на войну по первому зову. Теперь женщины должны рассчитывать только на самих себя.