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Постер сериала Домашние очаги
Постер сериала Домашние очаги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Домашние очаги

Домашние очаги (2015 - 2016)

Home Fires 18+
Год выпуска 2015
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал охватывает период действий, когда Англия вот-вот вступит во Вторую мировую войну, которая уже в полном разгаре в европейской части. Главные персонажи живут в графстве Чешир, их судьбы также не обойдет стороной ужасная война. И случится это видимо очень скоро, в небе уже летают военные самолеты, а на дорогах находится военная техника. Вскоре начнутся активные военные события, а домашние очаги, которые так оберегались, теперь никогда не будут такими как прежде. Во всю мощь работают приемные комиссариаты, мужчины могут отправиться на войну по первому зову. Теперь женщины должны рассчитывать только на самих себя.

В ролях
В ролях
Фенелла Вулгар
Фенелла Вулгар
Саманта Бонд
Саманта Бонд
Клер Рашбрук
Лиэнн Бест
Лиэнн Бест
Клэр Прайс
Clare Calbraith
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Домашние очаги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Домашние очаги - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 6 эпизодов
 
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