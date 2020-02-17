Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Эта страна 2017 - 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Эта страна
Киноафиша Сериалы Эта страна Сезоны Сезон 3
This Country
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Эта страна»

В 3-м сезоне сериала «Эта страна» съемочная группа возвращается в деревню, чтобы узнать трагические новости о популярном местном жителе. Тем временем Керри сталкивается с материальными проблемами. Однако ее кузен Кертан всегда готов прийти на помощь сестре. Викарий берет Кертана и Керри на урок вождения, но покинуть деревню оказывается не так просто, особенно когда местный бродяга Лен внезапно исчезает. Печально известный член семьи Маклоу возвращается в деревню, заставляя Керри пересмотреть условия ее жизни. 

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
8.5 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Эта страна»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Письмо от Слагса A Letter from Slugs
Сезон 3 Серия 1
17 февраля 2020
Урок вождения Driving Lesson
Сезон 3 Серия 2
24 февраля 2020
Синтия Cynthia
Сезон 3 Серия 3
2 марта 2020
Сводный брат Кёртана Kurtan's Half-Brother
Сезон 3 Серия 4
9 марта 2020
Станция The Station
Сезон 3 Серия 5
16 марта 2020
Фестиваль урожая Harvest
Сезон 3 Серия 6
23 марта 2020
График выхода всех сериалов
В 2021 году этот sci-fi-сериал быстро списали со счетов и перестали смотреть: зато сейчас он стал хитом и набрал 35,6 млн просмотров
Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции
«Такое редко встретишь в западном кино»: как американские зрители реагируют на главную героиню сказки «Морозко»
Зрители «Узника Азкабана» так и не увидели один из величайших моментов в жизни Гарри Поттера: пришлось перечитывать книгу и грустить
«Могу пересказать каждый эпизод»: этот фильм из СССР покорил иностранцев задолго до «Москва слезам не верит» — во Франции входит в топ-100 лучших в истории
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу
«Моя детская "Ирония судьбы"»: у поколения 70-х эта новогодняя сказка вызывает необъяснимый трепет — у нее 8 баллов и сразу два Боярских
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Игра актеров – идеальна, рейтинги – изумительны: эти 5 мини-сериалов невозможно смотреть по серии за раз (у №1 оценка 9.4!)
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше