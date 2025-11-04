Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
День семьи
Новости
Новости о сериале «День семьи»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «День семьи»
Вся информация о сериале
Актриса Юлия Яблонская о режиссерах, актерах и сериале, который смотрит прямо сейчас
ТНТ продолжает показывать новый комедийный сериал «День семьи», в котором 55-летняя Марина узнает о своей беременности, что запускает цепочку комичных ситуаций в ее семье. Главную роль в проекте исполнила актриса Юлия Яблонская, которая ответила на вопросы Киноафиши и рассказала о любимых фильмах, сериалах и актерах.
Написать
4 ноября 2025 11:30
Сколько раз в «Сверхъестественном» умирал Кастиэль и потом воскресал: хоть он и ангел, но все же не бессмертен
10 декабря сын Посейдона вернется в пучину опасностей — Disney+ показал трейлер 2 сезона «Перси Джексона» (видео)
Эта жестокая теория о «Холодном сердце» заставит по-новому взглянуть на Кристоффа и Свена: хорошо, что детям всего не показали
Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре
Первым задал тренд на «уставших» киллеров: за 17 лет до «Джона Уика» гремел другой боевик — Киану Ривз лишь повторил
«Не получается лить воду»: в США 5 лет назад вышла своя «Игра в кальмара» – серии по 10 минут, а в главной роли звезда «Голодных игр»
«Великий сериал»: новинка от автора «Во все тяжкие» стартовала триумфально — 100% на RT и 9,3 балла на IMDb (больше, чем у «Игры престолов»!)
Думали, история закончилась? У «Бандитского Петербурга» есть еще два спин-оффа — и оба сериала держат 7,9 балла
Тоже боялись в детстве рыбу из «В синем море…»? ИИ превратил ее и еще 5 мультяшек СССР в героев Миядзаки – теперь они милахи (фото)
«Лучше б “Ворониных” навернул»: Янковский в восторге от этого «умного» ужастика, но простые зрители зевают и тянутся к кнопке «выкл.»
Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667