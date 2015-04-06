Меню
Код убийцы 2015, 1 сезон
Code of a Killer
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 апреля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
2
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
12
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Код убийцы»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
6 апреля 2015
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
13 апреля 2015
