Хуана Инес
Сезоны
Сезон 1
Juana Inés
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 марта 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
7
Продолжительность сезона
6 часов 4 минуты
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
13
голосов
7.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Хуана Инес»
Сезон 1
Хотя бы посмотри на меня
Miradme al menos
Сезон 1
Серия 1
26 марта 2016
Для души нет заточения
Para el alma no hay encierro
Сезон 1
Серия 2
2 апреля 2016
Черные слезы моего пера
Lágrimas negras de mi pluma
Сезон 1
Серия 3
9 апреля 2016
Эти любовные муки
Este amoroso tormento
Сезон 1
Серия 4
16 апреля 2016
Божественная Лизи
Divina Lysi
Сезон 1
Серия 5
23 апреля 2016
Остановите руку
Detened la mano
Сезон 1
Серия 6
30 апреля 2016
Жизнь, с которой я умираю
La vida con que muero
Сезон 1
Серия 7
7 мая 2016
«Душераздирающе, но в хорошем смысле»: «Аватар 3» довел актеров до истерики на черновом показе
