Хуана Инес 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хуана Инес
Juana Inés
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Хуана Инес»

Сезон 1
Хотя бы посмотри на меня Miradme al menos
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2016
Для души нет заточения Para el alma no hay encierro
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2016
Черные слезы моего пера Lágrimas negras de mi pluma
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2016
Эти любовные муки Este amoroso tormento
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2016
Божественная Лизи Divina Lysi
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2016
Остановите руку Detened la mano
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2016
Жизнь, с которой я умираю La vida con que muero
Сезон 1 Серия 7
7 мая 2016
