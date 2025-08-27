Меню
Казанова
Статьи
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент
Сериал хвалят 9 из 10 зрителей.
1 комментарий
27 августа 2025 10:23
Убийство и расстрел: главного героя «Казанова. В бегах» списали с настоящего преступника, но финал реальной истории был иным
Шоураннеров можно понять — следуй они «канону», и сериал стал бы куда мрачнее.
Написать
26 марта 2025 11:50
Зрители в недоумении, но продолжение не за горами: 2 сезон «Казановы в бегах» вызвал больше вопросов, чем ответов
Сериал о милом обольстителе завершился в марте, но финальная точка еще не поставлена.
3 комментария
19 марта 2025 07:29
