Апрельцев хотел завязать, но азарт оказался сильнее: о чем будет третий сезон «Казановы»

2 февраля 2026 22:03
«Казанова»

Новый сезон обещает смену ритма, расширенную географию и неожиданного союзника для главного героя.

В третьем сезоне сериала «Казанова» Игорь Апрельцев в исполнении Антона Хабарова пытается начать новую жизнь. После нескольких лет на Севере он возвращается с деньгами и планами, но почти сразу лишается всего, столкнувшись с более молодой и дерзкой аферисткой Лерой.

Новый дуэт вместо одиночной игры

Кража становится отправной точкой для нового сюжета. Погоня за Лерой заканчивается неожиданным партнерством: вместо мести — совместные аферы.

Третий сезон построен как восемь самостоятельных новелл. Герои перемещаются по стране — от Мурманска и Магадана до Пятигорска, Минска и Ленинграда. Каждый город становится отдельной историей и новым испытанием для пары мошенников.

Формат, который не меняют

Проект сохраняет ключевую особенность: каждая серия связана с судьбой женщины, чья жизнь меняется после встречи с Казановой. В новом сезоне в кадре появятся Елена Лядова, Анна Котова, Мариэтта Цигаль-Полищук и другие актрисы.

Третий сезон выглядит как самый дорожный и авантюрный за всю историю сериала — и этим он цепляет заранее.

Фото: Кадр из сериала «Казанова»
Анна Адамайтес
1 комментарий
