«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

27 августа 2025 10:23
Сериал хвалят 9 из 10 зрителей.

Детективный жанр в советских декорациях всегда был рискованной затеей: слишком легко скатиться в карикатуру или костюмированную вечеринку. Но сериал «Казанова» на Первом канале умудрился избежать всех ловушек.

У него уже два сезона, на «Кинопоиске» рейтинг — 8,2, а в главных ролях блистают Светлана Ходченкова и Антон Хабаров. Зрители отмечают: атмосфера конца 70-х и начала 80-х передана настолько убедительно, что нет сомнений — именно так все и было.

Роман Донцовой в лучшем своем проявлении

До Олимпиады остаются два года, страна на подъеме, но за фасадом социалистической стабильности — свои драмы. В Москве и Тбилиси орудует обаятельный мошенник, который обманывает состоятельных взрослых женщин. Его жертвы описывают одно и то же: интеллигентный мужчина средних лет, легко втирающийся в доверие. Одним словом — Казанова.

После попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома дело получает особый статус. За расследование берутся капитан милиции Шмаков и его напарница — старший лейтенант Полина Новгородцева. Тут и начинается игра в кошки-мышки.

По сути, это иронический детектив, но не в духе пародии, а в стиле, который сделал популярной Дарью Донцову.

Да, звучит неожиданно, но сравнение вполне уместно: это история для женщин и про женщин, где криминальная интрига переплетается с личными переживаниями. И вот ты уже не замечаешь, как «проглатываешь» серию за серией.

В то же время это дань советской классике: «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Золотой теленок» — отсылки разбросаны повсюду, и их приятно замечать.

Выходит такое честное погружение в атмосферу 80-х: с очередями, московскими улочками, без «клюквы» и лишней театральности.

Атмосфера СССР передана точно, по крайней мере такой она мне и запомнилась в моем советском детстве... — говорят зрители.

Фото: Кадры из сериала «Казанова»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
