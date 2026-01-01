Фред Стиллер Ты знаешь о саботаже во время моего свидания. Но то, что коп, который допросил меня однажды - забыл и допросил меня снова - этого ты не знаешь. Или то, что прошлой ночью всё, улицы, огни, исчезло на несколько секунд - этого ты не знаешь. И ты не можешь представить себе головокружение и депрессию.

Франц Хан Понимаю. Улица исчезла, а потом появилась снова?