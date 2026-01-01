Fred Stiller
Вот загадка, которую я встретил: представь себе рисунок греческого воина с копьем, который смотрит вправо и делает шаг. А рядом черепаха, идущая тем же путем. Это тебе о чем-то говорит? Видел когда-нибудь такой рисунок?
Franz Hahn
Я? О чем тут вообще речь?
Fred Stiller
Воллмер оставил мне этот рисунок. Это что-то значит для тебя?
Franz Hahn
Бizarre, если ты меня спрашиваешь.
Fred Stiller
Странно, конечно. Напоминает тебе что-нибудь?
Franz Hahn
Может быть.
Fred Stiller
Что?
Franz Hahn
Зено.
Fred Stiller
Зено?
Franz Hahn
Да. Парадокс Зено. Ахиллес и черепаха. Ахиллес пытается обогнать черепаху, но не может. Пока он достигает того места, где она была, черепаха уже ушла вперед.
Fred Stiller
Что может значить парадокс для нашей работы?
Franz Hahn
Я только психолог для созданий. Но, как я помню, парадокс должен показать, что движение — это иллюзия.