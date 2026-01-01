Оповещения от Киноафиши
Мир на проводе Цитаты Вопросы и ответы

Цитаты из сериала Мир на проводе

Fred Stiller Люди в нашей модели симуляции думают, что их мир — единственный настоящий.
Franz Hahn И что?
Fred Stiller Кто сказал, что это тоже не компьютер? Ты, я, все мы — просто электронные схемы. Идентификационный блок 3,124,000, по имени Хан. Как тебе это?
Franz Hahn Пьяный.
Franz Hahn Я могу представить, что заразил Вольмера своим открытием. Боюсь, это как-то связано с его отношением к единицам идентичности, которые мы запрограммировали в его компьютере. Ты помнишь, как он называл их "моими детьми".
Fred Stiller Он только шутил.
Franz Hahn Нельзя же годами подкидывать данные в компьютер, который позволяет смоделировать все аспекты человеческого поведения, не задумываясь, не приведёт ли это к созданию чего-то, напоминающего человеческое сознание.
Fred Stiller Виски, орехи, всё искусственное. Почему ты их так запихаешь? Nervous?
Franz Hahn Нет, я думал, что они хорошо на вкус для искусственных орехов.
Fred Stiller Не шути с этим. У тебя, наверное, винтик повернут.
Franz Hahn Да, искусственный.
Fred Stiller Каковы пределы восприимчивости наших единиц идентичности? Слушай, представь, если бы мы были существами, запрограммированными в компьютере. Мы бы сидели здесь, попивая виски. Мы бы воспринимали то, что на самом деле является нашим воображаемым миром, как будто это реальность.
Fritz Walfang Конечно, электронно смоделированная среда будет казаться реальной для электронного существа.
Fred Stiller Контактный модуль! Вот оно! Контактный модуль. Нам нужен был контактный модуль, чтобы наша симуляционная модель работала. Эйнштейн. Если мы – это симуляционная модель реального мира, значит, здесь должен быть Эйнштейн, который знает, кто на связи.
Informer Ради собственного блага, забудь всё, что видел. Иначе твоя жизнь не стоит и гроша.
Fred Stiller Вот загадка, которую я встретил: представь себе рисунок греческого воина с копьем, который смотрит вправо и делает шаг. А рядом черепаха, идущая тем же путем. Это тебе о чем-то говорит? Видел когда-нибудь такой рисунок?
Franz Hahn Я? О чем тут вообще речь?
Fred Stiller Воллмер оставил мне этот рисунок. Это что-то значит для тебя?
Franz Hahn Бizarre, если ты меня спрашиваешь.
Fred Stiller Странно, конечно. Напоминает тебе что-нибудь?
Franz Hahn Может быть.
Fred Stiller Что?
Franz Hahn Зено.
Fred Stiller Зено?
Franz Hahn Да. Парадокс Зено. Ахиллес и черепаха. Ахиллес пытается обогнать черепаху, но не может. Пока он достигает того места, где она была, черепаха уже ушла вперед.
Fred Stiller Что может значить парадокс для нашей работы?
Franz Hahn Я только психолог для созданий. Но, как я помню, парадокс должен показать, что движение — это иллюзия.
Профессор Генри Фольмер [Держит перед ним зеркало] Что ты видишь? Пожалуйста, пожалуйста, что ты видишь? Давай я помогу тебе, мистер?
Вон Вайнлауб, государственный секретарь Вон Вайнлауб
Профессор Генри Фольмер Ну ладно, Вон Вайнлауб. Ты не более чем образ, который создали другие. Вот и всё.
Fred Stiller Ты не Фриц Вальфанг. Ты Эйнштейн. Господи, что это такое?
Einstein [Скрываясь под образом Фрица Вальфанга] Отпустите меня, пожалуйста! Не отправляйте назад. Это мой единственный шанс. Я хочу быть человеком. И я буду. Это первый шаг. Я сделаю следующий тоже. В реальный мир.
Fred Stiller Что ты имеешь в виду? Это и есть реальный мир...
Einstein Вот что ты думаешь. Но правда в том, что этот мир, который ты принимаешь за реальность, является лишь моделью симуляции настоящего мира. Фред Стиллер, большой босс компьютеров. Ты — ничто, кроме массы электрических цепей. Идентификационный блок Фреда Стиллера. Ты — номер, как и все здесь. Номер в исследовательской лаборатории. Хотя, в весьма передовой. Профессор Фольмер это знал. Вот почему он должен был умереть. А теперь ты знаешь.
[смеётся истерически]
Einstein Не может быть, Эйнштейн. Скажи, что это не правда.
Fred Stiller С ума сойти. Да, он такой. Разве нет? Стоп! Твоя сигарета! Ты уверен, что это сигарета?
Von Weinlaub, secretary of state Это...
Fred Stiller Идея сигареты. Видишь? Настоящие сигареты где-то в другом месте. Где настоящие люди сидят на настоящих креслах. Это кресло? Скажи: "Это кресло."
Von Weinlaub, secretary of state Это кресло.
Fred Stiller Это не кресло. Это идея идеи идеи.
Einstein Он был на грани срыва.
Fred Stiller Почему?
Einstein Он знал.
Fred Stiller Что он знал?
Einstein Как-то он узнал - кем он был.
Fred Stiller Так просто этого не узнать. Ты что-то сказал?
Einstein Ты знаешь, что мои цепи это запрещают.
Фред Стиллер [Финальные строки] Я есть. Я есть.
Фред Стиллер Строго говоря, это не компьютер в общепринятом смысле, а скорее электронная симуляционная система с колоссальной ёмкостью памяти. Как сказал профессор Анри Вольмер, с этой системой мы достигли качественного скачка к автономному компьютеру. Мы создали искусственный миниатюрный мир из схем, переключателей, электронных импульсов и рефлексов. Когда она будет полностью функциональной, она будет вести жизнь по нашим правилам и с собственной динамикой.
Глория Фромм 10 000 людей. Это люди, разве нет?
Фред Стиллер Как вам угодно. Для нас они просто цепи. Но для них... Они живут, как и мы... строят дороги, слушают музыку, едят...
Глория Фромм И занимаются любовью?
Фред Стиллер Да, и занимаются любовью, наслаждаются жизнью, заводят детей.
Глория Фромм Здорово.
Глория Фромм Ты мой тип мужчины, почти.
Фред Стиллер Ты идеальный тип женщины для меня
Franz Hahn До сих пор страдаешь от своих иллюзий?
Fred Stiller Иллюзии? Хорошее имя для малыша.
Fred Stiller Я мыслю, следовательно, я существую. Верно? Да, я существую. Я не могу быть единственным, кто думает, что ничего на самом деле не существует. Верно. У Платона реальность существует в мире идей. А у Аристотеля! Он воспринимал материю как пассивную неграль, которая становится реальностью только с помощью мысли.
Глория Фромм Я одна из его марионеток. Но, что еще хуже, так это то, что мне это нравится. По крайней мере, ночью.
Фред Стиллер Хочешь переспать со мной?
Глория Фромм Да.
Глория Фромм Чем могу помочь?
Медсестра #1 Сумасшедший.
Глория Фромм Какой сумасшедший? Что ты имеешь в виду?
Медсестра #2 Стийлер. Он живет здесь.
Глория Фромм Ты имеешь в виду Фредди? Да, он сумасшедший - в постели, если ты понимаешь, о чем я?
Медсестра #1 В постели?
Глория Фромм Сумасшедший. Безусловно.
Fred Stiller Как может настоящий человек любить кого-то, кто не любит?
Franz Hahn Я хочу выяснить, кто здесь сумасшедший — мы или все остальные.
Fred Stiller Ну вот, это я называю благородным мотивом.
Герберт Сисконс Доктор Стийлер, мы говорим не о том, чтобы открыть палатки с хот-догами, а о решении, имеющем огромное значение для национальной экономики.
Глория Фромм Я в восторге от того, что работаю с вами.
Фред Стиллер Всё удовольствие на моей стороне.
Глория Фромм [Неожиданно Стиллер находит Глорию Фромм, ждущей в машине у дома Франца Хана] Заходишь?
Фред Стиллер Какое совпадение, не правда ли?
Глория Фромм Это не совпадение. Доктор Хан позвонил мне. Он подумал, что я смогу отвлечь тебя. Меня это устроило.
Фред Стиллер Мне тоже.
Глория Фромм Доброе утро, мистер Стиллер. Я — подарок. Сискины думали, что вам это понравится.
Фред Стиллер Конечно. Конечно, мне это приятно. Увидеть такое — одно удовольствие. Не так ли говорят?
Глория Фромм Да, именно так.
Глория Фромм Живой мир в коробке с микрочипами?
Фред Стиллер Мы живы. Они как люди на ТВ, танцующие для нас.
Фред Стийллер Франц Хан. Человек, который знал слишком много.
Рупп, Журналист Симон так и не написал статью о бюсте Римини.
Fred Stiller Ты ничто. Вот в чем загвоздка. Потому что ничто не может мыслить.
Глория Фромм То, как ты это описываешь, завораживает.
Фред Стийлер Ты завораживающая.
Фред Стиллер Вы должны представить себе внутреннюю часть нашей модели симуляции - мы называем ее Симулякрон - как миниатюрное воспроизведение нашего общества. В данный момент у нас немного более 9000 так называемых единиц идентичности, каждая из которых обладает способностями восприятия, мышления, памяти, воображения и так далее, как настоящий человек. Со Симулякронами у нас, одним словом, есть крошечная вселенная, идентичная нашей. В эту вселенную мы можем ввести определенные импульсы, которые... импульсы, которые приводят к крайне специфическим реакциям. Реакциям, которые точно воспроизводят человеческие реакции через 20 лет. Это означает, что мы можем использовать Симулякрон, чтобы избежать ошибок, которые мы допустим в этот период. Например, мы можем, чтобы быть предельно конкретными, использовать Симулякрон, чтобы изучать потребительские привычки через 20 лет, как будут развиваться жилищные потребности, какие виды транспорта станут устаревшими, а какие будут в ходу.
Fred Stiller Все еще 42-26-39?
Gloria Fromm 39 1/2. Ты поправилась, только сидя на месте.
Fred Stiller Но каждый сантиметр на вес золота.
Глория Фромм Как успехи с компьютером?
Фред Стиллер Хорошо, а как работа с Сискинами?
Глория Фромм Нет, я серьезно. Меня действительно интересует Симулякрон. Правда ли, что вы создали искусственный мир?
Фред Стиллер "Мир" — это преувеличение. В данный момент у нас около 10 000 единиц идентичности. Этого достаточно на данный момент. Это мир в миниатюре, понимаете?
Maya Schmidt-Gentner Кто с тобой сейчас?
Fred Stiller Где?
Maya Schmidt-Gentner На работе.
Fred Stiller Женщина по имени Глория Фромм.
Maya Schmidt-Gentner 42-26-39.
Fred Stiller 39 1/2. Из-за всего этого сидения. Ты должен знать.
Фред Стийлер Какой забастовки?
Рупп, журналист Определённый Фриц Вальфанг организует рабочих. Чтобы вернуть вас на работу.
Фред Стийлер Вернуть?
Рупп, журналист Это прекрасно: инициатива рабочих, солидарность. Вам должно быть стыдно.
Фред Стийлер Ничего из этого больше не имеет значения.
Fred Stiller Моё время вышло. Прощай, Эйнштейн.
Einstein Ну давай, покажи мне. Ну давай, покажи мне. Ну давай, покажи мне. Я не могу это выносить. Пожалуйста, возьми меня с собой.
Fred Stiller Ты же знаешь, как это абсурдно. Я вернусь.
Фред Стиллер Ты знаешь о саботаже во время моего свидания. Но то, что коп, который допросил меня однажды - забыл и допросил меня снова - этого ты не знаешь. Или то, что прошлой ночью всё, улицы, огни, исчезло на несколько секунд - этого ты не знаешь. И ты не можешь представить себе головокружение и депрессию.
Франц Хан Понимаю. Улица исчезла, а потом появилась снова?
Фред Стиллер Да!
Franz Hahn Я много думал о тебе, Стиллер. Я считаю, что из-за твоей новой ответственности за модель симуляции и необычного стресса на работе, ты переутомлен, психологически нестабилен. Подумай об этом. Каждый день ты правишь как Бог в миниатюрном мире, который помог создать, и все больше путаешь его с реальным миром. Ты можешь добавлять и удалять людей по своему желанию. Это приводит к чувству вины, депрессии и страха. Тебе нужно расслабиться, забыть обо всем.
Продавец газет Ежедневные новости! Загадка вокруг суперкомпьютера! Ежедневные новости! Загадка вокруг суперкомпьютера! Ежедневные новости! Загадка вокруг суперкомпьютера! Ежедневные новости! Загадка вокруг суперкомпьютера...
Герберт Сискис Я должен извиниться за профессора Фольмера. Он работает день и ночь. У него всегда были слабые нервы. Порой граница между гениальностью и безумием достаточно тонка, как вы понимаете.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Клаус Лёвич
Klaus Löwitsch
Вольфганг Шенк
Wolfgang Schenck
Гюнтер Лампрехт
Günter Lamprecht
Адриан Ховен
Adrian Hoven
Готфрид Йон
Gottfried John
Барбара Валентин
Barbara Valentin
Петер Керн
Peter Kern
Рудольф Вальдемар Брем
Rudolf Waldemar Brem
Улли Ломмель
Ulli Lommel
Маргит Карстенсен
Margit Carstensen
