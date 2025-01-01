Постеры сериала «Маленькое королевство Бена и Холли»

Ствол в бардачке, кассеты «Комбинации» и запах дешёвого бензина: 10 сериалов про 90-е, которые показывают Россию без прикрас

В Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино: у сцены из «Иронии судьбы» 15% голосов, а у этой – 21%!

«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

Мать и отец забыли сына: сюжетную дыру размером с DeLorean создатель «Назад в будущее» объяснил 35 лет спустя

Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT

$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры