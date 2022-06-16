В 1-м сезоне сериала «Помидор Доппи» в центре событий оказывается томат Доппи, который не любит сидеть без дела. Будучи весьма активным и предприимчивым овощем, помидор Доппи каждый день находит новые приключения. Он занимается оборудованием своего дома, ухаживает за садом и вместе с тем часто попадает в курьезные ситуации. Впрочем, невозмутимости и смекалки Доппи можно только позавидовать. Он всегда умеет найти выход даже из самой запутанной ситуации. Будь то недовольство мухами, которые своим жужжанием мешают ему спать, или неудачи во время игры в теннис. А еще Доппи хочет стать космонавтом и отправиться бороздить просторы Вселенной.