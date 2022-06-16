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Помидор Доппи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Помидор Доппи
Киноафиша Сериалы Помидор Доппи Сезоны Сезон 1
Pomidor Do’ppi 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Помидор Доппи»

В 1-м сезоне сериала «Помидор Доппи» в центре событий оказывается томат Доппи, который не любит сидеть без дела. Будучи весьма активным и предприимчивым овощем, помидор Доппи каждый день находит новые приключения. Он занимается оборудованием своего дома, ухаживает за садом и вместе с тем часто попадает в курьезные ситуации. Впрочем, невозмутимости и смекалки Доппи можно только позавидовать. Он всегда умеет найти выход даже из самой запутанной ситуации. Будь то недовольство мухами, которые своим жужжанием мешают ему спать, или неудачи во время игры в теннис. А еще Доппи хочет стать космонавтом и отправиться бороздить просторы Вселенной.

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Список серий 1-го сезона сериала «Помидор Доппи»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 июня 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 июня 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
16 июня 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
16 июня 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
16 июня 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 июня 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 июня 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
16 июня 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
16 июня 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
16 июня 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
16 июня 2022
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
16 июня 2022
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
16 июня 2022
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
16 июня 2022
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
16 июня 2022
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
16 июня 2022
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
16 июня 2022
График выхода всех сериалов
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