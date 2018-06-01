Всем известно, что в русском алфавите 33 буквы, расположенные в определенном порядке, и каждая из них имеет своё неизменное место. Но как же объяснить малышу, что такое буквы и как они выглядят? Помощником для взрослых и веселой познавательной игрой для детей станет Мульт Азбука. Здесь буква «А» способна превратиться из зубастой акулы в сочный ананас, а буква «В» становится мохнатым серым волком, который воет по ночам на яркую «Л» — Луну. Так малыш начнет знакомство с буквами, цифрами и предметами окружающего мира через знакомые образы.