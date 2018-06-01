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Киноафиша Сериалы Мульт Азбука

Мульт Азбука (2018 - 2018)

Mult Azbuka 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 минута
Продолжительность сериала 31 минута

О чем сериал

Всем известно, что в русском алфавите 33 буквы, расположенные в определенном порядке, и каждая из них имеет своё неизменное место. Но как же объяснить малышу, что такое буквы и как они выглядят? Помощником для взрослых и веселой познавательной игрой для детей станет Мульт Азбука. Здесь буква «А» способна превратиться из зубастой акулы в сочный ананас, а буква «В» становится мохнатым серым волком, который воет по ночам на яркую «Л» — Луну. Так малыш начнет знакомство с буквами, цифрами и предметами окружающего мира через знакомые образы.

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Сезоны
Мульт Азбука - Сезон 1 Сезон 1
2018, 31 эпизод
 
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