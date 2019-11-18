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Постер сериала Просто о важном. Про Миру и Гошу
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Киноафиша Сериалы Просто о важном. Про Миру и Гошу

Просто о важном. Про Миру и Гошу (2019 - …)

Prosto o vazhnom. Pro Miru i Goshu 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 6 минут
Продолжительность сериала 4 часа 42 минуты

О чем сериал

«Просто о важном. Про Миру и Гошу» – это российский семейный мультсериал о брате и сестре. Гоша и Мира живут вместе с родителями и собачкой Соней в обычной городской квартире. Каждый день они сталкиваются с теми же вопросами, что и миллионы других детей по всему миру. С помощью друг друга, верных друзей и родственников ребята выясняют, как вести себя с обидчиками, стоит ли вступаться за маленьких, почему нужно уважать старших, в каких случаях допускается обман, и что делать, если ты совершил ошибку.

В ролях
В ролях
Валерия Шевченко
Роман Ленков
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Просто о важном. Про Миру и Гошу - Сезон 1 Сезон 1
2019, 26 эпизодов
 
Просто о важном. Про Миру и Гошу - Сезон 2 Сезон 2
2023, 21 эпизод
 
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