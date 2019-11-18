«Просто о важном. Про Миру и Гошу» – это российский семейный мультсериал о брате и сестре. Гоша и Мира живут вместе с родителями и собачкой Соней в обычной городской квартире. Каждый день они сталкиваются с теми же вопросами, что и миллионы других детей по всему миру. С помощью друг друга, верных друзей и родственников ребята выясняют, как вести себя с обидчиками, стоит ли вступаться за маленьких, почему нужно уважать старших, в каких случаях допускается обман, и что делать, если ты совершил ошибку.