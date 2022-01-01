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Постер сериала BFF: Лучшие друзья навсегда
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Киноафиша Сериалы BFF: Лучшие друзья навсегда

BFF: Лучшие друзья навсегда (2022 - 2022)

BFF 18+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Продолжительность сериала 1 час 31 минута

О чем сериал

Леди и Конни приезжают в лагерь талантов на летние каникулы. Девочки приходят в восторг от кампуса и с нетерпением ждут начала творческих занятий. Но однажды Конни в лесу встречает магическую слезинку, которая просит о помощи. Но не все девочки верят нашей героине, считая, что магия осталась лишь в детских фантазиях.

Но волшебная слезинка приводит подружек к магическому порталу, ведущему в Мэджик Тирс. Девочки рады вернуться в сказочную страну детства, но здесь поселилась злобная Тень, превращающая радостные краски в унылую серость. Девочкам нужно объединить усилия и с помощью дружбы дать отпор коварному злу!

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Сезоны
BFF: Лучшие друзья навсегда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 13 эпизодов
 
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