Леди и Конни приезжают в лагерь талантов на летние каникулы. Девочки приходят в восторг от кампуса и с нетерпением ждут начала творческих занятий. Но однажды Конни в лесу встречает магическую слезинку, которая просит о помощи. Но не все девочки верят нашей героине, считая, что магия осталась лишь в детских фантазиях.

Но волшебная слезинка приводит подружек к магическому порталу, ведущему в Мэджик Тирс. Девочки рады вернуться в сказочную страну детства, но здесь поселилась злобная Тень, превращающая радостные краски в унылую серость. Девочкам нужно объединить усилия и с помощью дружбы дать отпор коварному злу!