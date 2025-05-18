Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Костя — Вера
Статьи
Статьи о сериале «Костя — Вера»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Костя — Вера»
Вся информация о сериале
Уехал в Европу с женой и не вернулся: культовый сериал с Буруновым внезапно закрыли без объяснения причин
Персонажа последний раз зрители видели пару лет назад.
Написать
18 мая 2025 17:09
«Позорище полное»: зачем заменили Машу в продолжении «Ворониных» — актриса была готова к съемкам, но есть нюанс
Причины замены объяснить проще чем кажется.
1 комментарий
15 апреля 2025 12:19
Сколько детей у Веры и Кости из «Ворониных»? Если думаете, что трое — ошибаетесь
Проект растет, так что в семье не обошлось без прибавления.
1 комментарий
14 апреля 2025 17:09
Близнецов из «Ворониных» не позвали в новый сериал: чем они занимаются теперь
Актеры не стали переживать из-за завершении карьеры на ТВ.
1 комментарий
6 сентября 2024 14:00
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667