В центре событий оказываются Рэй и его преданные товарищи. Если произойдет неприятность, Рэй и его друзья Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел и Хеликс тут же спешат на помощь. К тому же у них будет немало работы. Трое космических злоумышленников решили нарушить мирное течение жизни горожан. Они устраивают различные неприятности, даже не догадываясь, что их ожидает впереди. Отважная команда героев готова к любым испытаниям. Когда за дело принимаются Рэй и пожарный патруль, можно не сомневаться в успехе.