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Постер сериала Рэй и пожарный патруль. Команда ВиВилз
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Киноафиша Сериалы Рэй и пожарный патруль. Команда ВиВилз

Рэй и пожарный патруль. Команда ВиВилз (2022 - 2022)

Ray Fire Engine – 2 – WheeWheels 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея/Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 13 минут
Телеканал EBS
Продолжительность сериала 5 часов 38 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются Рэй и его преданные товарищи. Если произойдет неприятность, Рэй и его друзья Эмби, Рэд, Бикон, Памп, Хейзел и Хеликс тут же спешат на помощь. К тому же у них будет немало работы. Трое космических злоумышленников решили нарушить мирное течение жизни горожан. Они устраивают различные неприятности, даже не догадываясь, что их ожидает впереди. Отважная команда героев готова к любым испытаниям. Когда за дело принимаются Рэй и пожарный патруль, можно не сомневаться в успехе.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Рэй и пожарный патруль. Команда ВиВилз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 26 эпизодов
 
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