Многосерийный проект посвящен современным киберпреступлениям, которые произошли на территории Российской Федерации в разные периоды времени. События основаны на реальных уголовных делах. Зрителям предстоит увлекательное путешествие, которое поможет им разобраться и узнать версию случившегося не только от сотрудников правоохранительных органов, но и от непосредственных участников действия. Авторы проекта дали слово и преступникам, проведя эксклюзивные интервью в колониях, где они отбывают свой срок.