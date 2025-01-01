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Постер сериала Цифровая броня
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Киноафиша Сериалы Цифровая броня

Цифровая броня (2023 - )

Cifrovaya bronya 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Многосерийный проект посвящен современным киберпреступлениям, которые произошли на территории Российской Федерации в разные периоды времени. События основаны на реальных уголовных делах. Зрителям предстоит увлекательное путешествие, которое поможет им разобраться и узнать версию случившегося не только от сотрудников правоохранительных органов, но и от непосредственных участников действия. Авторы проекта дали слово и преступникам, проведя эксклюзивные интервью в колониях, где они отбывают свой срок.

Цифровая броня - трейлер первого сезона
Цифровая броня  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Анна Чурина
Анна Чурина
Олег Хазов
Алла Довлатова
Алла Довлатова
Александр Люман-Мосийченко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Цифровая броня - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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