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Киноафиша Сериалы Спроси Тому

Спроси Тому (2024 - 2023)

Sprosi Tomu 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 4 минуты
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

Жизнерадостная девочка-слоненок Тома открывает собственный видеоблог. С помощью своего верного друга бегемотика Тима она ответит на самые каверзные вопросы малышей. Почему у нас два глаза и только один рот, как стать художником, как помириться с другом после ссоры, как сделать бумеранг, как научиться распознавать настроение других людей. Тома и Тима в легкой форме научат детей основам логического мышления и творчества, помогут развить эмоциональный интеллект, навыки общения и покажут разнообразные игры.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Спроси Тому - Сезон 1 Сезон 1
2023, 15 эпизодов
 
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