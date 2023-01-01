Жизнерадостная девочка-слоненок Тома открывает собственный видеоблог. С помощью своего верного друга бегемотика Тима она ответит на самые каверзные вопросы малышей. Почему у нас два глаза и только один рот, как стать художником, как помириться с другом после ссоры, как сделать бумеранг, как научиться распознавать настроение других людей. Тома и Тима в легкой форме научат детей основам логического мышления и творчества, помогут развить эмоциональный интеллект, навыки общения и покажут разнообразные игры.