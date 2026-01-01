Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку

Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости

Обсуждают уже не меньше «Первого отдела»: что зрители думают о новинке НТВ «Возмездие»

«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10

Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой

Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти

Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)

В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность

За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)

«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ