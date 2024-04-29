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Мосгаз. Дело № 10. Метроном
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Отзывы о сериале «Мосгаз. Дело № 10. Метроном»
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Илья Завьялов
29 апреля 2024, 21:08
Оценка
Наконец-то вышел новый сезон Мосгаза. Понравилось, что Соня Тимофеева понемногу выходит на первый план. Марина Александрова в этой роли очень хороша. Очень интересно закрутили сюжет с Москонцертом и гибелью знаменитого артиста Гирякина прямо на сцене. Понятно, что это совсем не несчастный случай, но чиновники из высоких кабинетов то и дело пытаются связать следственной группе руки, чтобы они не лезли, куда не стоит. Но когда за дело берется Соня Тимофеева, то можно не сомневаться, что она так просто не отступиться. В общем, смотрю дальше. Чувствую, интрига будет нарастать
29 апреля 2024, 21:08
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Алиса Глушкова
1 мая 2024, 11:58
Оценка
Постепенно начинает вырисовываться то, что происходит вокруг Москонцерта, и я реально переживаю за Соню Тимофееву, которая оказалась в очень затруднительной ситуации. Когда играешь против чиновников, то необходимо понимать, что они поднимут все свои связи, лишь бы на поверхность не всплыло то, что может стоить им не только должности, но и свободы. Интересно, как дальше будут развиваться события, но пока все очень интересно, а Марина Александрова, Андрей Смоляков и Андрей Мерзликин как всегда выдают высший класс своей игры
1 мая 2024, 11:58
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Киноафиша.инфо
1 мая 2024, 12:52
в ответ на сообщение
Илья Завьялов от 29 апреля 2024, 21:08
Очень рады прочесть ваше мнение , спасибо 😌
1 мая 2024, 12:52
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Киноафиша.инфо
1 мая 2024, 12:53
в ответ на сообщение
Алиса Глушкова от 1 мая 2024, 11:58
Следим за развитием событий вместе с вами 😎
1 мая 2024, 12:53
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Евгений Дубинин
7 мая 2024, 17:40
Оценка
"Очень круто завязали сюжет в этом сезоне. Понять, кто за всем стоит, получается не так просто. Только я подумал, что как в Десять негритят, во всем виноват судья, как тот со свистом и безвозвратно вылетает в окно. Тут уже ожить точно не получится. Но блин, ведь за всем стоит точно кто-то, кто у нас на виду. Может это всё-таки афганец-инвалид Копылов? Он точно же ведет какую-то мутную игру. Но не думаю, что он в финале встанет на ноги. Это было бы очень просто. Хочется узнать скорее, кто этот кукловод. А последние две серии ещё столько ждать((
Вообще сериал очень атмосферный. Смоляков вместе со своим персонажем кажется целую жизнь прожил и это уже не тот Черкасов, который ловил душегуба из Мосгаза. Уставший, страдающий, больной, но с таким же ясным умом. Хорошая финальная пьеса любимого сыщика. Метроном - достойный сезон отличного сериала!"
7 мая 2024, 17:40
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Георгий Самойлов
14 мая 2024, 17:50
Оценка
Сериал понравился. Финал не разочаровал. Черкасов красавчик. Очень круто сделали с отвлекающим манёвром с Копыловым – я даже спор проиграл, так как ставил на него. Но авторы меня переиграли – а это всегда приятнее, чем пробить убийцу с первой серии. Вы знаете, настолько классно закончился сериал, что я для себя понимаю – ещё один сезончик я бы посмотрел. Ну да, Черкасов уже не тот. Нет резвости гепарда, только острота ума на том же уровне. Но можно же как Ниро Вульф расследовать – не выходя из дома)
Очень люблю подобные финальные развязки, когда на пальцах рассказывают кто-кого-как и с использованием флэшбеков. И вообще Мосгаз – лучшая детективная серия за последнее время. Жаль, что все закончилось. Ну ничего, через годик-другой пересмотрю. Спасибо!
14 мая 2024, 17:50
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Вообще сериал очень атмосферный. Смоляков вместе со своим персонажем кажется целую жизнь прожил и это уже не тот Черкасов, который ловил душегуба из Мосгаза. Уставший, страдающий, больной, но с таким же ясным умом. Хорошая финальная пьеса любимого сыщика. Метроном - достойный сезон отличного сериала!"
Очень люблю подобные финальные развязки, когда на пальцах рассказывают кто-кого-как и с использованием флэшбеков. И вообще Мосгаз – лучшая детективная серия за последнее время. Жаль, что все закончилось. Ну ничего, через годик-другой пересмотрю. Спасибо!
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