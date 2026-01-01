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Награды и номинации «Свет и магия»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу
Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами
«Баклажан, у вас в Эфиопии все так тесты проходят?»: лишь те, кто выжил в 90-е, закончат 8/8 цитат из «Жмурок»
Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров
«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом
На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»
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