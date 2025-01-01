Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот

Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику

5 сезон «Очень странных дел» приближается: и вот 7 моментов, без которых вы его не поймёте

Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач

Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам