Магазинчик на колесах
Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
