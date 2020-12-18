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Постер сериала Клуб
Постер сериала Клуб
Постер сериала Клуб
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Клуб

Клуб (2020 - …)

O Clube 18+
Год выпуска 2020
Страна Португалия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность сериала 26 часов 15 минут

О чем сериал

«Клуб» - самый крутой ночной клуб столичного Лиссабона. Сюда хотят попасть многие, но кто переступит порог престижного заведения решает Альфреду Виана, всегда стоящий у его дверей.

Однако его решения не всегда радуют Веру, дочь владельца Вашку Леау. Девушка отвечает за всю внутреннюю работу и мечтает модернизировать «Клуб», открыв новую эру в ночной жизни. Но отец предприимчивой Веры не спешит реализовывать её инновационные идеи.

Кроме того, в центре внимания окажутся работницы «Клуба» о чьей красоте и сексапильности знает весь ночной Лиссабон. Бразильянка Мишель не знает отбоя от клиентов, у португалки Марии особый статус, а русская Ирина известна своим бунтарским характером. Именно они – основа успеха легендарного клуба, но скоро для всех героев здесь грядут перемены.

В ролях
В ролях
Ана Кристина Де Оливейра
Витор Норте
Филипа Ареоза
Вера Колодзиг
Луана Пиовани
Жозе Рапозу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.1 IMDb
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Сезоны
Клуб - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Клуб - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 7 эпизодов
 
Клуб - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
 
Клуб - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 6 эпизодов
 
Клуб - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 6 эпизодов
 
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