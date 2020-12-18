«Клуб» - самый крутой ночной клуб столичного Лиссабона. Сюда хотят попасть многие, но кто переступит порог престижного заведения решает Альфреду Виана, всегда стоящий у его дверей.

Однако его решения не всегда радуют Веру, дочь владельца Вашку Леау. Девушка отвечает за всю внутреннюю работу и мечтает модернизировать «Клуб», открыв новую эру в ночной жизни. Но отец предприимчивой Веры не спешит реализовывать её инновационные идеи.

Кроме того, в центре внимания окажутся работницы «Клуба» о чьей красоте и сексапильности знает весь ночной Лиссабон. Бразильянка Мишель не знает отбоя от клиентов, у португалки Марии особый статус, а русская Ирина известна своим бунтарским характером. Именно они – основа успеха легендарного клуба, но скоро для всех героев здесь грядут перемены.