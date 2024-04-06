Отзывы о сериале «Любовная болезнь Хананои»

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Любовная болезнь Хананои
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Дима Муравлёв
6 апреля 2024, 09:12
Оценка
Оценка нуль. Персонажи глупые и абсолютно никак не цепляют. Повествование душное и довольно глупое. В первой же серии целая гора стереотипных сюжетных твистов, которые даже ничем не разбавлены. Не хватает стереотипной хулиганки, которая бы мешала главной героине в её любовных похождениях, но уверен, что это будет в следующей серии.
6 апреля 2024, 09:12
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