Постеры сериала «Заколдованная деревня Пиноккио»

Дамблдор соврал, дело было в другом: почему Гарри Поттера на самом деле не назначили старостой в Хогвартсе

«Тяжело будет смотреть на смерть Мейсили и Ампера»: Lionsgate представила первый тизер «Голодных игр: Рассвет Жатвы» — премьера 19 ноября 2026 года (видео)

«Ганнибал» вернется с новым сезоном? Фанаты ждут Миккельсена в новой версии «Молчания ягнят»

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

«Джентльмены удачи» выдают себя сразу: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по героям в шубах (тест)

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1