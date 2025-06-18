Отзывы о сериале «Что-то положительное»

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Асель Мишина
18 июня 2025, 12:18
Оценка
Сериал смотрю с первой серии и пока даже не думаю бросать. Настолько близко мне все то, что происходит с Настей, что кажется, будто это случилось либо со мной, либо с близким человеком. Конечно, больше всего меня сейчас цепляет то, что происходит между Настей и ее сестрой. Казалось бы, они должны горой друг за друга стоять, но выходит наоборот. Причем я даже хочу выступить на стороне Ангелины, которая хоть и сама не святая, но человек она хороший. Хочется верить, Настя это тоже поймет. Да и в целом раскрыть правду на счет липовой беременности когда-то ей придется, и я надеюсь, что это произойдет до того, как ее семья начнет трещать по швам. Ух и интригу закрутили тут.
18 июня 2025, 12:18
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