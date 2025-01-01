Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Шоу Кливленда
Цитаты
Цитаты из сериала Шоу Кливленда
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Cleveland Brown
В отличие от тебя, я не вижу возраста, пола или расы. Я бы ожидал, что пожилая чернокожая женщина это поймёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cleveland Brown
Дамы и господа... Что если я скажу вам, что у вас есть крекер, который также является телефоном? Бум! Иритс.
[набирает номер на нем]
Cleveland Brown
Я только что позвонил на крекере!
[едает его]
Cleveland Brown
Я только что съел телефон!
Audience Member
Это дурацко!
Cleveland Brown
*Ты* дурак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Майк Генри
Mike Henry
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667