Отзывы о сериале «Фарма»

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antonovazo1981
20 сентября 2024, 11:19
Оценка
Интересно начали, теперь не могу дождаться продолжения, чтобы увидеть, к чему приведет вся эта авантюры Михи и его друзей. Сюжет очень интересный и персонажи получились цепляющими. Особенно хорош тут Никита Павленко. Так что если ищите что-то интересное, то «Фарма» вам точно подойдет.
20 сентября 2024, 11:19
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Киноафиша.инфо
20 сентября 2024, 18:59
в ответ на сообщение
antonovazo1981 от 20 сентября 2024, 11:19
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
20 сентября 2024, 18:59
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Андрей Мадецкий
26 сентября 2024, 10:40
Оценка
Сериал оправдывает ожидания и смотреть его интересно. Не знаю, чем все закончится, хочется верить в хэппи-энд но пока что могу сказать, что интрига тут закрутилась по полной программе и ставки поднялись очень высоко. Никита Павленко классно играет, но и Марк Эйдельштейн тоже не промах.
26 сентября 2024, 10:40
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Киноафиша.инфо
26 сентября 2024, 18:52
в ответ на сообщение
Андрей Мадецкий от 26 сентября 2024, 10:40
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
26 сентября 2024, 18:52
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Игорь Маринков
3 октября 2024, 10:22
Оценка
Этот сериал мне нравится. Включили его просто ради интереса и затем уже по полной втянулись в суть. Круто закрутили сюжет со всеми этими разборками, грабежами и перестрелками. Здесь никто не может почувствовать себя в полной безопасности, так что напряжение постоянно нарастает. Но при этом снято все легко и позитивно, вот прям от души радует этот сериал!
3 октября 2024, 10:22
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