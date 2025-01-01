Постеры сериала «Неразумный ангел в танце с демоном»

Первые 4 эпизода уже показали: когда выйдет вторая часть 5 сезона «Очень странных дел» и почему финал вынесли отдельно

5 фильмов для создания настоящего зимнего настроения: №4 снял сам Никита Михалков

«Трогает за живое»: этот сериал вышел на НТВ 7 лет назад, но до сих пор смотрится на одном дыхании

В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса

3 фэнтези с оценкой 7.5+ смотрятся на одном дыхании: зрители сравнивают с «Игрой престолов» и говорят, что «23 серии пролетят как мгновение»

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)

Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

3 сезон «Властелина колец: Кольца власти» не выйдет в 2026 году: в Amazon уже готовы «похоронить» сериал по Толкину

Сюжет приквела про Юлия из «Трех богатырей» почти готов: что было до встречи с Алешей Поповичем?