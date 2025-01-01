Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Королева кольца
Постеры
Постеры сериала «Королева кольца»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Постеры сериала «Королева кольца»
Вся информация о сериале
Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»
Большинство зрителей этого не поняли: режиссер «Пророка» впервые рассказал, зачем добавил рэп в фильм
«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части
В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее
«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»
$1 000 000 000 на горизонте: «Ведьмак» от Netflix уже стоит дороже «Игры престолов» — 4 сезон побил рекорд франшизы еще до премьеры
Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон
Самое кошмарное аниме студии Ghibli чудом увидело свет — режиссеру твердили: «Его не посмотрит никто», а теперь у него 100% на RT
Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»
Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось
Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667