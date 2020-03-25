В центре событий оказывается девушка по имени Ким Соль А, которая работает графическим дизайнером. Однажды она решает взять к себе в дом кота. Ким Соль А даже не догадывается, что ее ждет. Оказывается, уникальное животное, которое попало к ней в руки, отличается тем, что умеет принимать обличие юноши. Необычный кот всегда готов подстраховать свою хозяйку и помочь ей справиться с тяжелыми жизненными ситуациями. Теперь жизнь Ким Соль А изменится навсегда. Ей вряд ли когда-нибудь еще будет скучно...