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Постер сериала Добро пожаловать
Постер сериала Добро пожаловать
Постер сериала Добро пожаловать
Постер сериала Добро пожаловать
Постер сериала Добро пожаловать
Постер сериала Добро пожаловать
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать

Добро пожаловать (2020 - 2020)

Eoseowa 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается девушка по имени Ким Соль А, которая работает графическим дизайнером. Однажды она решает взять к себе в дом кота. Ким Соль А даже не догадывается, что ее ждет. Оказывается, уникальное животное, которое попало к ней в руки, отличается тем, что умеет принимать обличие юноши. Необычный кот всегда готов подстраховать свою хозяйку и помочь ей справиться с тяжелыми жизненными ситуациями. Теперь жизнь Ким Соль А изменится навсегда. Ей вряд ли когда-нибудь еще будет скучно...

В ролях
В ролях
Ким Мён-су
Щин Е-ын
Ан Нэ-сан
Чхэ Дон-хён
Со Джи-хун
Ён Джэ-хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Добро пожаловать - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 24 эпизода
 
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