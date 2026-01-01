Пуха в этом году столько, что в Москве придумали «пухососы»: 7 правил выживания, если вы аллергик

Обгорели на пляже? Сметана вас погубит: врач назвала 5 самых вредных «народных» способов лечения солнечных ожогов

Теперь грецкие орехи орехоколом не чищу: использую бутылку — ядро остаётся целым, а скорлупа не разлетается по всей кухне

Ни рыба ни мясо: новый детектив Netflix со звездой «Аватара» зря прозвали «шедевром всех времен» – фанатов «Шерлока» от него стошнит

Кого «подсидел» Папанов в «Ну, погоди!»? Какой мульт СССР запрещен в Европе? Ответить даже на 2/5 смогут лишь знатоки «Союзмультфильма» (тест)

До выхода «Дома дракона 3» – ровно 10 часов, но в России нормально посмотреть не надейтесь (график серий сохраняйте все равно)

«Название лучше, чем сам фильм»: с фэнтези-новинки с Марго Робби зрители выходят в слезах — плачут, что за «этот мусор» заплатили деньги

«Я требую тест, и чтоб меня судили по советским законам»: вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру со злодеем (Саахова не ждите)

«До конца жизни презирал Стэна Ли»: «Люди Икс» – самый наглый плагиат, и Marvel не зря уже полвека обвиняют в шпионаже

Фил выжил и стал смотрящим в селе: новинка со Вдовиченковым – идеальное продолжение «Бригады» в духе «Сопрано»