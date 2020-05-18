Чэнь Сяо Цянь всю свою жизнь потратила на то, чтобы воплотить мечту – добиться успеха в качестве сценариста. Наконец ее первую работу можно явить миру. Но все грезы молодой девушки терпят сокрушительное фиаско. Ее критикуют актеры и творческая команда. Ситуация выходит из-под контроля, когда девушка попадает на страницы своей истории. Сяо Цянь становится Третьей Принцессой, Чэнь Цянь Цянь, второстепенным персонажем с чудовищной репутацией и недолгой жизнью. Сяо Цянь готова на все, чтобы уцелеть и попасть обратно.