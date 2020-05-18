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Постер сериала Роман тигра и розы
Постер сериала Роман тигра и розы
Постер сериала Роман тигра и розы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Роман тигра и розы

Роман тигра и розы (2020 - 2020)

Chuan wen zhong de Chen Qian Qian 18+
Год выпуска 2020
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Tencent Video
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Чэнь Сяо Цянь всю свою жизнь потратила на то, чтобы воплотить мечту – добиться успеха в качестве сценариста. Наконец ее первую работу можно явить миру. Но все грезы молодой девушки терпят сокрушительное фиаско. Ее критикуют актеры и творческая команда. Ситуация выходит из-под контроля, когда девушка попадает на страницы своей истории. Сяо Цянь становится Третьей Принцессой, Чэнь Цянь Цянь, второстепенным персонажем с чудовищной репутацией и недолгой жизнью. Сяо Цянь готова на все, чтобы уцелеть и попасть обратно.

В ролях
В ролях
Чжао Лусы
Дин Юйси
Чжоу Цзысинь
Шэн Инхао
Цюань Пэйлунь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Роман тигра и розы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 24 эпизода
 
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