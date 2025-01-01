Меню
Сериалы
Фриски Динго
Цитаты
Цитаты из сериала Фриски Динго
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Ronnie
Сначала я приклею это к твоей голове, а потом занялюсь твоим лицом.
Xander Crews
Мастер Цилиндр!
Killface
Он что, только что снес кучу яиц?
Valerie
Пожалуйста, не убивай меня!
Killface
Пожалуйста, не делай это настолько привлекательным.
Xander Crews
Замолчи, шл#ха!
Почтовая открытка
Добро пожаловать в "Смерть!"
Killface
О, это просто РВЁТ его.
Xander Crews
Хорошие новости, у него даже машины не было...
Killface
Толстый! Надеюсь, твой ребенок родится мертвым!
Killface
Почему в wheatfield пингвин?
Стен
Буп-буп!
Ксандер Крюс
Эй! Я буп-буп. Ты не буп-буп.
Killface
Абсолютный монарх всех задницососов.
Xtacle
Это не твоя парик для изнасилования?
Ronnie
Да, это один из них.
Killface
Получай, ты, бомжующий республиканец!
Xander Crews
Мой ***** может вместить целого лонг-боя!
Xander Crews
У меня ничего нет! Я мог бы быть Дэвидом Аркетом!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адам Рид
Adam Reed
Лаки Йейтс
Lucky Yates
