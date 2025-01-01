Меню
Цитаты из сериала Фриски Динго

Ronnie Сначала я приклею это к твоей голове, а потом занялюсь твоим лицом.
Xander Crews Мастер Цилиндр!
Killface Он что, только что снес кучу яиц?
Valerie Пожалуйста, не убивай меня!
Killface Пожалуйста, не делай это настолько привлекательным.
Xander Crews Замолчи, шл#ха!
Почтовая открытка Добро пожаловать в "Смерть!"
Killface О, это просто РВЁТ его.
Xander Crews Хорошие новости, у него даже машины не было...
Killface Толстый! Надеюсь, твой ребенок родится мертвым!
Killface Почему в wheatfield пингвин?
Стен Буп-буп!
Ксандер Крюс Эй! Я буп-буп. Ты не буп-буп.
Killface Абсолютный монарх всех задницососов.
Xtacle Это не твоя парик для изнасилования?
Ronnie Да, это один из них.
Killface Получай, ты, бомжующий республиканец!
Xander Crews Мой ***** может вместить целого лонг-боя!
Xander Crews У меня ничего нет! Я мог бы быть Дэвидом Аркетом!
