«По кладбищенской дороге»: Рецензия Киноафиши

Рецензия написана на основе первых двух эпизодов.

На Apple TV+ вышла еще одна адаптация произведений английского писателя Мика Геррона, известного по «Медленным лошадям». В основу нового проекта лег роман «По кладбищенской дороге», ставший первой крупной опубликованной работой Геррона. Обе экранизации объединяет еще одно имя. Морвенна Бэнкс, работавшая в сценарной комнате «Лошадок», в «Дороге» доросла до должности шоураннера.

Впрочем, даже если Геррон использовал бы псевдоним, в длинных комических диалогах, сплошь состоящих из фразочек, острых как край свежего листа формата А4, легко угадывался бы его стиль. Англия, представленная милыми улочками Оксфорда, здесь показана не столь непревзойденно серой, но населена такими же незадачливым горе-детективами, что просиживают штаны в загоне для списанных агентов секретной службы ее Величества в «Медленных лошадях». Правительственные агенты также в равной степени глупы, некомпетентны и опасны.

В «Дороге» есть даже свой Джексон Лэмб (правда, куда более опрятный и менее флатулентный). Царственно сыгранная самой Эммой Томпсон словоохотливая и дерзкая частная сыщица Зои Бём, разрезающая пространство остротами и по-панковски торчащими прядями серебряных волос, стала центральным персонажем целой серии романов Геррона. Хотя главную роль в «Кладбищенской дороге» играет другой персонаж.

Сара Траффорд (Рут Уилсон) — образцово потерянная героиня средних лет. При ее создании Геррон вдохновлялся женскими персонажами романов Реджинальда Хилла. Сара блестяще училась в одном из колледжей Оксфорда, но к началу действия обнаруживает себя безвольно пресмыкающейся перед рутиной реставраторшей в местной картинной галерее. Ее муж Марк (Том Райли) — абсолютно бесцветный представитель типа банковских служащих, глаза которых зажигаются только при мысли о больших деньгах.

Взгляд самой Сары, кажется, уже давно потух. Жизнь ее точно описывается строчками из стихотворения Филипа Ларкина “Toads Revisited”, у которого Геррон позаимствовал название своего романа: “The lake, the sunshine, The grass to lie on… Not a bad place to be. Yet it doesn’t suit me”. Ни плоский искатель выгод Марк, ни комфортная жизнь в добропорядочном Оксфорде отчего-то не подходят Саре (первые два эпизода о причинах ее хандры только слегка намекают). Ей отчаянно нужна встряска, неочевидный поворот событий, взрыв…

Геррон и Бэнкс решают ее проблему радикально и буквально. Искру интереса в Саре зажигает взрыв, уничтоживший дом по соседству и унесший жизнь нескольких человек. Случился он в то время как Сара терпеливо выслушивала самодовольные речи Джерарда Инчона (Том Гудман-Хилл) — потенциального клиента мечты Марка, верно являющегося ему во снах — от которых сама готова была взорваться. В живых чудом осталась только маленькая девочка Дайна, которую Сара, как ей кажется, видела накануне.

Сара становится одержима идеей помочь ей, но сталкивается со всё более странными обстоятельствами: в больнице ей отказываются сообщить о состоянии Дайны; в полиции она узнает, что у дела о взрыве особый статус, хотя официально его причиной была утечка газа; в довершении всего она замечает, что за ней следит мужчина (Нэйтан Стюарт-Джарретт). Подозрения убеждают Сару обратиться в детективное агентство Зои Бём и ее чудаковатого мужа Джо Сильверменна (Адам Годли), возомнившего себя Филиппом Марлоу.

Параллельно развивается комически-инфернальная линия ответственных за взрыв спецагентов: ригидного мастера ванлайнов мистера С (Даррен Бойд) из Министерства обороны, его бесхребетного подчиненного Хамзы (Эдил Актар) и угрюмого исполнителя с взглядом акулы Амоса (Фехинти Балогун).

Пока «Кладбищенская дорога» вызывает легкую тревогу своей несбалансированностью. Сюжетные линии в первых двух эпизодах смотрятся несколько отрывисто. Драматическая линия Сары, переживающей экзистенцильный кризис, плохо вяжется с привычно ироничным околошпионским повествованием. Гримасничающий и ярко переигрывающий Актар смотрится инородно в соседстве с Уилсон, достоверно изображающей нервный срыв (это как если бы в Слау-хаусе появился персонаж, чья психологическая фиксация обсуждалась всерьез, а не через ироническое отстранение).

Сильная сторона таланта Геррона, проявившаяся в «Медленных лошадях», состоит в умении создавать обаятельно утрированных и при этом фактурных персонажей. Сара на их фоне выглядит довольно блекло и теряется даже на фоне других героев (той же Зои Бём, которая появляется только во второй половине книги).

Сериал эту особенность, кажется, унаследовал. Арка Сары слишком понятна, хоть пока и не объяснена (озабоченность Дайной, вероятно, связана с травмой юности). В романе потеря Сарой работы в маленьком издательстве отчасти объясняет ее фрустрацию. В сериале придуманная Бэнкс работа реставратора — не слишком прибыльная, но как будто любимая — вызывает только больше вопросов. Даже яркость харизмы Рут Уилсон не слишком раскрасила портрет Сары.

В отличие от динамичных «Лошадок», пробегающих сезон галопом за шесть эпизодов, «Кладбищенская дорога» займет целых восемь серий. А значит у шоу осталось еще много времени, чтобы не оказаться на стриминговом кладбище многообещающих сериалов или не свернуть на свалку телевизионного мусора. Есть надежда, что Морвенна Бэнкс, услышала просьбу лирического героя стихотворения Ларкина: “Give me your arm, old toad; Help me down Cemetery Road”.