«Люди Икс '97»: Рецензия Киноафиши

Даже если вы не росли в середине 90-х, вступительные титры старого нового мультсериала Marvel, вероятно, покажутся вам знакомыми. «Люди Икс ’97» — это продолжение того самого шоу, что благодаря гнусавому одноголосому переводу — еще одной примете времени — вошло в историю мемов как «Радиоактивные люди». Постмодернистская игра в ностальгию — вообще главная причина, по которой новые «Люди Икс» стали предметом повышенного интереса. Вселенная мутантов после нескольких десятилетий скитаний наконец вернулась к породившей ее студии Marvel, при упоминании проектах которой нынче принято ухмыляться. Так что десант новых супергероев, вероятно, последняя возможность для Кевина Файги решительно обновить киновселенную.

Как машина времени, отправляющая зрителей в сентиментальное путешествие по детским воспоминаниям, «Люди Икс ’97» работают недурно. Многое в сериале прямо повторяет или косвенно отсылает к оригинальному мультсериалу. Начиная от оставшейся почти нетронутой вступительной заставки и заканчивая актерами озвучания, большинство из которых вернулось к своим ролям. По традиции вышедшие два эпизода полны пасхалками. Собственно число в названии указывает на преемственность двух шоу — в 97-м мог бы выйти шестой сезон «старого» мультсериала.

Действие первого эпизода происходит спустя год после убийства профессора Чарльза Ксавье, павшего от руки Генри Гайрича. Этим завершается оригинальный сериал (отметим, что в нем профессор на самом деле выжил, но покинул Землю, сохранив это в тайне от мира). Жертва Ксавье способствовала достижению мира между мутантами и людьми, а сторонники войны между видами — Магнито и доктор Боливар Траск — потерпели поражение. Впрочем, последнему удалось скрыться и даже восстановить часть Стражей — огромных роботов, охотящихся на мутантов. Его поимке посвящен весь первый эпизод, по большей части напоминающий зрителю о положении дел.

Люди Икс '97

Но сюжет второго эпизода выглядит куда более многообещающе (осторожно, спойлеры). Во-первых, Магнето по последней воле профессора Ксавье, изложенной им в завещании, становится единственным наследником всего его имущества, включая, разумеется, школу, и становится новым лидеров «Людей Икс», чем ожидаемо вызывает недоверие у Циклопа, успевшего привыкнуть к роли исполняющего обязанности директора. Во-вторых, Джин Грей глубоко беременна и призывает Саммерса (имя Циклопа в миру), отца ребенка, покинуть школу.

Последняя линия обещает стать основной во всем сезоне и предвосхищает появление Мистера Синистера в роли главного антагониста. В комиксах он занимался опытами над мутантами и пришел к выводу, что супермутант (что бы это ни значило) родится в союзе Саммерса и Джин Грей. С ним вы, к слову, уже знакомы, если смотрели второго «Дэдпула». Очаровашка Кейбл в исполнении Джоша Бролина представляет собой сильно измененную версию Натана Саммерса, плода любви Циклопа и Джин.

Люди Икс '97

Думается, что для успеха «Людям Икс ’97» нужно не только работать на старую аудиторию — с чем мультсериал, если судить по первым двум эпизодам, вполне справляется, — но и привлечь новое поколение зрителей, что сделать не так уж и просто. Образ супергероев подвергается в последние пять-шесть лет активной ревизии. Самыми занимательными историями выглядят истории вроде «Дэдпула» или «Пацанов», снимающих приторную глянцевость с забронзовевших персонажей. Им вторят полные жестокости и сразу нескольких уровней иронии мультсериалы. Такие как «Харли Квинн» и «Неуязвимый».

Люди Икс '97

«Люди Икс» на их фоне смотрятся бледно. Напрашивающаяся параллель между мутантами и любыми группами угнетаемых в нашем мире — общая для всего комикса — к сожалению, не потеряла актуальности, но едва ли обретет в мультсериале новое звучание. Наблюдать за движениями в старом любовном треугольнике «Росомаха — Джин Грей — Циклоп», кознями Синистера, перевоплощением Магнето, злобными клонами героев (ждем появления Мадлен Прайер) и игрой мутантов в баскетбол, может быть, и увлекательно, но прекрасная эпоха невинности давно миновала, а вместе с ней исчезло и обаяние старой нелепой мультипликации, украсившей наши детские воспоминания.