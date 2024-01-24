«Властелины воздуха»: Рецензия Киноафиши

В самом начале 2000-х Стивен Спилберг с Томом Хэнксом и Гарри Гетцманом спродюсировали военный мини-сериал «Братья по оружию», сразу же после выхода ставший эталоном жанра. Спустя десять лет они проделали тот же трюк с сериалом «Тихий океан», рассказав на этот раз о боях на тихоокеанском фронте Второй мировой войны. Почти следуя графику, они занялись заключительной частью этой трилогии, которую посвятили пилотам американских бомбардировщиков, базирующихся в Восточной Англии. Работа над проектом стартовала еще в 2012 году, но с тех пор сериал успел перебраться с «родного» для своих предшественников HBO на Apple TV.

Впрочем, в остальном Спилберг и Хэнкс остались верны рецепту — взять за основу документальную книгу (на этот раз это написанную историком Дональдом Л. Миллером), добавить впечатляющий актерский состав и смешать все это в сдержанно-пафосной патриотической тональности.

«Властелины воздуха» представляют собой историю принципиально многофигурную. Хотя, вероятно, не в той же степени, что «Братья по оружию», — пехотинцев все же на порядок больше, чем пилотов. Только главных героев здесь четверо: пилоты Роберт «Рози» Розенталь (Нэйт Мэнн), Гейл «Бак» Кливен (Остин Батлер) и его лучший друг Джон «Баки» Иган (Каллум Тернер), а также штурман Гарри Кросби (Энтони Бойл), закадровый голос которого и ведет повествование. «Поколения» пилотов — в весьма условном смысле — сменяют друг друга за несколько серий. Пары боевых вылетов достаточно, чтобы сбить юношескую спесь с выпускников летных академий и превратить их из салаг в ветеранов.

Властелины воздуха

Те же неразлучные друзья — фантастически спокойный Бак и порывистый Баки — очень быстро сменяют утомительную розовощекую браваду на маску цинизма, под которой скрывается отрезвляющий и неотступный страх. Действие берет начало в 1943-м, когда у люфтваффе было преимущество в воздухе перед англичанами и американцами, так что каждая вылазка в воздушное континентальное пространство грозило большими потерями.

Повествование в те моменты, когда не рассказывает об очередной миссии, сосредоточено на дружбе, вечеринках, танцах и интрижках — в общем, на всем, что заставляет героев отвернуться от бездны, с которой они то и дело переглядываются. Кэри Джоджи Фукунаге, поставившему первые четыре эпизода, как и другим режиссерам, удалось одинаково точно и объемно передать и нервное, напряженное веселье, царящее в «земных» сценах, и смачный, животный экшен батальных сцен с виртуозной небесной хореографией.

Властелины воздуха

«Властелины воздуха» по-хорошему старомодны. Несмотря на замечательную работу с изображением и звуком (всю тяжесть гравитации ощущаешь при каждом ревущем взлете самолета и остановке задыхающегося двигателя), в центре сериала стоит все же хрупкая человеческая жизнь. Без упоения техникой, доминирующей над человеком, и страшным любованием стихией разрушения, разумеется, не обошлось, но столь понятные — особенно теперь — страхи героев перед миром смотрятся ярче и отчетливее (не в последнюю очередь благодаря игре Бойла, Мэнна, Батлера, Тернера и других замечательных актеров, среди которых хочется выделить очередную заметную роль Бел Паули).

Властелины воздуха

Финал «Властелинов» полон надежд. Герои слышат сладостные слова: «Война окончена». И как будто улетают в прекрасное безмятежное будущее. Которое, впрочем, до сих пор не наступило — реальный Бак, как сообщают финальные титры, продолжил службу и воевал еще в Корее и Вьетнаме.