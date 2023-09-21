«Сексуальное просвещение»: Рецензия Киноафиши

Третий сезон чрезвычайно популярного сериала от Netflix несколько раздражал своей дидактичностью, в которую с каждым новым эпизодом впадал все больше и больше, и нарастающим идеологическим пафосом, зато подарил зрителям исправно работающий сюжетный элемент — старый добрый любовный треугольник, сторонами коего были юный энтузиаст школьной сексологии Отис (Эйса Баттерфилд), панк-интеллектуалка Мэйв (Эмма Маки) и королева школы Руби (Мими Кин).

Оставил третий сезон и несколько крючков, на которых насадил ожидание зрителей. Мэйв и Отис, признавшись наконец друг другу в лучших чувствах, временно разлучились — Мэйв попала в престижную писательскую программу в одном из университетов США; дражайшая маменька Отиса Джин (Джиллиан Андерсон) лишилась возлюбленного датчанина и одновременно родила-таки (не от него) дитятю, которую теперь воспитывает одна, пытаясь при этом выступать на радио с советами по психологии (выходит у нее это прескверно); Эйми (Эйми Лу Вуд) обратилась к арт-терапии после травмирующего инцидента в автобусе; а Эрик (Шути Гатва) и Адам (Коннор Суинделлс) пытаются найти себя в одиночном плавании.

Действие нового восьмисерийного сезона — Netflix, как в старые добрые времена, опубликовал все эпизоды одномоментно — шоураннер Лори Нанн из прежней школы Мурдейл перенесла в колледж, располагающийся неподалеку. География и реальность сериала и раньше были довольно условными — Мурдейл больше походил на вселенную подростковых фильмов Джона Хьюза, перенесенную в сельскую Англию, чем на обычную британскую secondary school, — но в новом сезоне «Половое воспитание» еще дальше отрывается от реальности, ведь новый колледж, в котором царит дух победившего леволиберального нарратива, напоминает современную социальную утопию с исключительно горизонтальными связями, отсутствием иерархии (и, как следствие, неработающим лифтом).

Сексуальное просвещение

Впрочем, это лишь фон для основного действа — фон скорее идеологического, чем художественного свойства. Как и в предыдущих сезонах, Нанн нагружает повествование большим количеством второстепенных персонажей. Таких лишних (в сюжетном смысле) людей, которые не выходят за рамки своей функции — коротко рассказать о проблеме принятия своего сексуального спектра, уступив место главным героям. Вообще, в новом дивном мире четвертого сезона происходит забавный и, кажется, непреднамеренный фокус: в политкорректной утопии, выдуманной Нанн, некоторые персонажи лишаются всякого внешнего конфликта, а на раскрытие внутреннего каждому выдается по паре никчемных сцен. В идеологическом смысле это, наверно, лучше, чем ничего, в художественном — напротив.

Так что за драму отвечают все те же — Мэйв, пытающаяся найти свой авторский голос, сохранить отношения с Отисом и решить вечные семейные проблемы; Руби, оказавшаяся в принципиально иной социальной ситуации, которая возвращает ее в детские аутсайдерские годы; вечно потерянный Коннор, бросивший колледж и нашедший себя в работе на ферме подальше от людей и их сложных теорий; и наконец, отец Коннора Майкл (Алистер Петри), «человек из футляра», вставший на путь перемен.

Сексуальное просвещение

Их драматические коллизии самые интересные в сериале и сообщают повествованию энергию, в то время как конфликт Отиса с другим практикующим в колледже подростком-сексологом (или сексологиней, если угодно) выглядит на этом фоне раздражающе детским. Некоторую конкретность проблемы инфантильности Отиса обретают только к концу шестого эпизода. Вообще, в новом сезоне чувствуется некоторая усталость материала — набравшим популярность актерам и их персонажам явно пора идти дальше. Да и энциклопедия, перечисляющая все типы сексуальности, не бесконечна. Четвертый сезон стал последним — Эмма Маки и Шути Гатва отказались от участия в возможном продолжении, — что только усиливает эмоции от финального эпизода, полного сладкой горечи, за которую Нанн хочется простить многое (эффект предчувствия конца эти эмоции только усиливает).

Сексуальное просвещение

Детище Лори Нанн успело перевоплотиться из секс-комедии с терапевтическим эффектом сначала в пресловутую мелодраму с кучей дидактики, а в финальной стадии обрело формы уже не всегда завязанной на сексуальных комплексах драмы (впрочем, дидактики в ней все же осталась). Не самая плохая судьба для сериала, которому пришла пора попрощаться со зрителями.