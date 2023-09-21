«Сексуальное просвещение»: Рецензия Киноафиши
Снова в школу: новые уроки полового воспитания:
Третий сезон чрезвычайно популярного сериала от Netflix несколько раздражал своей дидактичностью, в которую с каждым новым эпизодом впадал все больше и больше, и нарастающим идеологическим пафосом, зато подарил зрителям исправно работающий сюжетный элемент — старый добрый любовный треугольник, сторонами коего были юный энтузиаст школьной сексологии Отис (Эйса Баттерфилд), панк-интеллектуалка Мэйв (Эмма Маки) и королева школы Руби (Мими Кин).
Оставил третий сезон и несколько крючков, на которых насадил ожидание зрителей. Мэйв и Отис, признавшись наконец друг другу в лучших чувствах, временно разлучились — Мэйв попала в престижную писательскую программу в одном из университетов США; дражайшая маменька Отиса Джин (Джиллиан Андерсон) лишилась возлюбленного датчанина и одновременно родила-таки (не от него) дитятю, которую теперь воспитывает одна, пытаясь при этом выступать на радио с советами по психологии (выходит у нее это прескверно); Эйми (Эйми Лу Вуд) обратилась к арт-терапии после травмирующего инцидента в автобусе; а Эрик (Шути Гатва) и Адам (Коннор Суинделлс) пытаются найти себя в одиночном плавании.
Действие нового восьмисерийного сезона — Netflix, как в старые добрые времена, опубликовал все эпизоды одномоментно — шоураннер Лори Нанн из прежней школы Мурдейл перенесла в колледж, располагающийся неподалеку. География и реальность сериала и раньше были довольно условными — Мурдейл больше походил на вселенную подростковых фильмов Джона Хьюза, перенесенную в сельскую Англию, чем на обычную британскую secondary school, — но в новом сезоне «Половое воспитание» еще дальше отрывается от реальности, ведь новый колледж, в котором царит дух победившего леволиберального нарратива, напоминает современную социальную утопию с исключительно горизонтальными связями, отсутствием иерархии (и, как следствие, неработающим лифтом).
Впрочем, это лишь фон для основного действа — фон скорее идеологического, чем художественного свойства. Как и в предыдущих сезонах, Нанн нагружает повествование большим количеством второстепенных персонажей. Таких лишних (в сюжетном смысле) людей, которые не выходят за рамки своей функции — коротко рассказать о проблеме принятия своего сексуального спектра, уступив место главным героям. Вообще, в новом дивном мире четвертого сезона происходит забавный и, кажется, непреднамеренный фокус: в политкорректной утопии, выдуманной Нанн, некоторые персонажи лишаются всякого внешнего конфликта, а на раскрытие внутреннего каждому выдается по паре никчемных сцен. В идеологическом смысле это, наверно, лучше, чем ничего, в художественном — напротив.
Так что за драму отвечают все те же — Мэйв, пытающаяся найти свой авторский голос, сохранить отношения с Отисом и решить вечные семейные проблемы; Руби, оказавшаяся в принципиально иной социальной ситуации, которая возвращает ее в детские аутсайдерские годы; вечно потерянный Коннор, бросивший колледж и нашедший себя в работе на ферме подальше от людей и их сложных теорий; и наконец, отец Коннора Майкл (Алистер Петри), «человек из футляра», вставший на путь перемен.
Их драматические коллизии самые интересные в сериале и сообщают повествованию энергию, в то время как конфликт Отиса с другим практикующим в колледже подростком-сексологом (или сексологиней, если угодно) выглядит на этом фоне раздражающе детским. Некоторую конкретность проблемы инфантильности Отиса обретают только к концу шестого эпизода. Вообще, в новом сезоне чувствуется некоторая усталость материала — набравшим популярность актерам и их персонажам явно пора идти дальше. Да и энциклопедия, перечисляющая все типы сексуальности, не бесконечна. Четвертый сезон стал последним — Эмма Маки и Шути Гатва отказались от участия в возможном продолжении, — что только усиливает эмоции от финального эпизода, полного сладкой горечи, за которую Нанн хочется простить многое (эффект предчувствия конца эти эмоции только усиливает).
Детище Лори Нанн успело перевоплотиться из секс-комедии с терапевтическим эффектом сначала в пресловутую мелодраму с кучей дидактики, а в финальной стадии обрело формы уже не всегда завязанной на сексуальных комплексах драмы (впрочем, дидактики в ней все же осталась). Не самая плохая судьба для сериала, которому пришла пора попрощаться со зрителями.