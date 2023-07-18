«Кошмар»: Рецензия Киноафиши

Мона и ее бойфренд Робби переезжают в просторную квартиру, расположенную в самом сердце Осло. Жилплощадь, напоминающая готический замок, досталась молодой паре практически даром, но есть нюанс: с предыдущими владельцами произошла жуткая трагедия, пагубно отразившаяся на репутации дома. Кроме того, помещение нуждается в капитальном ремонте, осуществление которого целиком ложится на плечи Моны, так как Робби с утра ночи пропадает на работе. Вскоре после заселения девушка начинает страдать от ночных кошмаров и бродит во сне, бессознательно нанося увечья и себе, и возлюбленному. Пытаясь разобраться в происходящем, она обращается за помощью к местному доктору, чьи труды посвящены осознанным сновидениям. Проведя исследование, врач устанавливает, что Моне грозит смертельная опасность.

Сны — золотая жила для хоррора. Вот только не все кошмары заканчиваются после пробуждения, о чем свидетельствует режиссерский дебют норвежки Хьерсти Расмуссен. Казалось бы, в ее фильме есть и сонный паралич, и сомнамбулизм, и материализация страхов, а сменяющие друг друга мрачные видения открыто намекают на присутствие в доме нечисти. Подобно Нэнси Томпсон из «Кошмара на улице Вязов», ради выживания Мона вынуждена бороться со сном всеми доступными способами, а злой демон из мира грез так и норовит проникнуть в реальность. Однако истинной причиной всех ее бед оказывается вовсе не сверхъестественная сущность, а банальная «бытовуха».

Кошмар

Переехав на новое место жительства, Мона попала в безвыходную ситуацию, знакомую многим женщинам. Ради построения семьи ей пришлось похоронить свои карьерные амбиции и смириться с участью домохозяйки, единственная цель которой — произвести на свет потомство. Об этом Робби напоминает несчастной второй половинке при каждом удобном случае, не допуская и мысли о том, что ей, быть может, вообще не хочется становиться матерью. Недаром именно жених неизменно выступает источником угрозы в ее кошмарах. Оказавшись запертой в четырех стенах дома-тюрьмы, «хранительница очага» медленно сходит с ума, а когда узнает о беременности, приходит к неожиданному выводу, что ее сын — исчадие ада, от которого необходимо избавиться во что бы то ни стало.

Кошмар

Несмотря на атрибуты типичного хоррора о доме с привидениями и обилие «джампскейров», «Кошмар» куда ближе к так называемой квартирной трилогии «Отвращение», «Ребенок Розмари» и «Жилец». У камерных психологических триллеров Романа Полански дебютантка Расмуссен заимствует не только клаустрофобическую атмосферу, но и образ героини, доведенной до крайней степени помешательства. В отличие от всевозможных «Астралов» и прочих «Заклятий», норвежская новинка не только развлекает целевую аудиторию «скримерами», но и наглядно демонстрирует тот ужас, с которым женщины сталкиваются по сей день. Поэтому скандинавский инди-хоррор придется по душе каждому, кто устал от однотипных и оторванных от действительности массовых ужастиков, не способных предложить ничего принципиально нового.