«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»: Рецензия Киноафиши

4 мая на популярном стриминге Netflix вышел спин-офф костюмированного сериала «Бриджертоны» про королеву Шарлотту и ее отношения с Георгом III. Самопровозглашенный приквел ждали практически все фанаты, так как оригинальный проект стал настоящим хитом онлайн-кинотеатра и в поп-культуре. Получится ли у сериала «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» добиться таких же успехов?

Добро пожаловать в альтернативную Великобританию XVIII века, где расовое неравенство не так жестоко и почти все стараются жить в гармонии. Юную 17-летнюю принцессу Шарлотту отдают замуж за молодого короля Георга, которого она ни разу не видела. Брак по расчету потребовал ее покинуть свое родное имение в Германии и отправиться в неизвестную страну. Традиции, культура и люди — все ей было чуждо, а справляться с этим она должна была в одиночку. Получится ли у Шарлотты все-таки жить счастливо?

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Персонаж королевы Шарлотты появился в «Бриджертонах» только во время написания сценария, так как в романах Джулии Куинн, легших в основу проекта, его не было. В оригинальном сериале уже взрослую и с несколькими седыми волосами героиню играет Голда Рошевель, которая тоже появляется в спин-оффе, но весь сюжет сосредоточен на юной версии (Индия Амартейфио). Зачем же добавлять совершенно нового персонажа в историю, если в книгах его не упоминали?

Дело в том, что сериальная Шарлотта основана на реальном монархе Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, вышедшей замуж за Георга III, общий ребенок которых, принц Эдвард, впоследствии стал отцом будущей королеве Виктории. Вокруг нее ходили слухи о ее происхождении и принадлежности к африканской расе. Конечно же, такая историческая личность просто была обязана войти в современное видение аристократии прошлых веков, коим стал сериал «Бриджертоны». Миф все еще обсуждается разными академиками, а вот Шонда Раймс решила взять все в свои руки и создать новую реальность. Просто ввести второстепенного персонажа ей было недостаточно, поэтому, когда возможность производства спин-оффа появилась, шоураннер сразу же принялась за дело. Только «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» — это не про расовые вопросы внутри аристократии, а психологическая мелодрама двух молодых людей, застрявших внутри монархических рамок. Они, как команда, готовы сделать все возможное, чтобы поменять окружающий мир.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Реальная любовная история Шарлотты и Георга III не сильно кажется романтической, но все биографы твердили об их безупречном уважении и доверии друг другу. К тому же за все годы супружества у королевской четы родилось 15 детей, 13 из которых прожили долгую жизнь. Их отношения приняли отчужденный характер, когда королева узнала о душевной болезни, «безумии» мужа, и после они жили в разных домах, но каждый день Шарлотта навещала супруга.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Шонда Раймс адаптирует трагическую, но реалистичную историю в романтическую сказку, полную секса, улыбок, смелых решений, любви и ментального спокойствия. Здесь нет инструментальных аранжировок поп-музыки, а референсы к сериалу «Сплетница» отошли на второй план — сюжет «Королевы Шарлотты» концентрируется исключительно на двух героях, которые пытаются понять друг друга. Такая мелодраматика совершенно шокирует после дерзких «Бриджертонов». Спин-офф больше похож на привычные британские костюмированные фильмы, но как будто все герои уже прочитали Дэвида Г. Лоуренса и его самый запрещенный роман XX века «Любовник леди Чаттерли».

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

Сериал варьирует между легкомысленными и жутко тревожными действиями, где помимо романтической линии встречается история про ментальное здоровье и монаршие перипетии. Сострадание сериальной Шарлотты выходит на первый план, хотя в «Бриджертонах» она предстает исключительно дерзкой и эксцентричной особой. Просто Шонда Раймс в очередной раз доказывает, что все люди носят маски и не стоит судить книгу по обложке. Может быть, эти люди прячутся от неба под кроватью, когда все слуги уже прикрыли двери.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов» обязательна к просмотру всем фанатам «Бриджертонов». Однако сериал отлично подойдет даже зрителям, которые не видели оригинальный проект. Кто откажется от такой экранной истории любви?