«Мир! Дружба! Жвачка!»: Рецензия Киноафиши

4 мая в онлайн-кинотеатре Premier выйдут первые две серии продолжения мелодраматического сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» про жизнь в 90-е. Проект Антона Щукина полюбился многим зрителям и фанатам канала ТНТ в 2020 году, а теперь их ждет новая история про тех же, но немного повзрослевших героев. Если симпатизируете той эпохе, то третий сезон готов вам рассказать все в лучших винтажных оттенках.

«Как быстро время пролетело», — подумают Санька, Женя, Вовка и Илюша, которые теперь должны привыкнуть к не уменьшительно-ласкательным именам, а к взрослым, как в паспорте. Ребята окончили школу, кто-то уже завел семью, один подрабатывает в музыкальном ларьке, а некоторые вальяжно качают мышцы. Они уже не дети, но пока еще четко не осознали себя взрослыми. Жизнь только начинается, а параллельно заканчивается у самой страны в преддверии президентских выборов «Голосуй, или проиграешь» 1996 года.

Политический контекст всего лишь является отправной точкой, которая сразу вводит в атмосферу эпохи, а не канва всего сюжета. «Мир! Дружба! Жвачка!» — это все-таки социальная мелодрама про реальных людей, которые пытаются справиться со своей непонятной жизнью. 1990-е были временем вопросов, конфликтов и разрушений, это касалось не только внешних факторов, но и внутренних. Найти работу, продать больше кассет The Prodigy, пригласить на свидание девушку, понянчиться с ребенком или спасти близких друзей от катастрофы. Обычные бытовые вещи, которые обрамляют повседневную жизнь — и совсем молодых людей, и уже достаточно зрелых.

Фото со съемок третьего сезона

Поколенческий спектр в сериале всегда подавался на контрасте «отцов и детей», но не в классическом тургеневском негативном плане, а как многогранность человеческих судеб. У родителей одни проблемы, а у детей — другие. Каждый переживает по-своему, но при этом в сладко-горьком несчастье они едины, поэтому есть возможность найти слова для коммуникации.

Мрачность истории наступает, когда новые люди собираются сделать из Тулы столицу наркоторговли, только это вам не фильм «На игле», поэтому «чернухи» в сериале совершенно не будет. Криминальная история с психологической драмой, да и только, где всегда побеждает дружба. Именно из-за такой непошлой гламуризации 1990-х сериал и полюбился многим людям, потому что эпоха показана в балансе не черного и белого, а совершенно разных оттенков. Вот хулиган покупает «Агату Кристи» в ларьке, а потом уже разговаривает с барыгой — полярность того времени была именно такой.

Фото со съемок третьего сезона

На простецком или даже эзоповом языке все-таки будет обсуждаться политическая сторона того года, которую можно суммировать в легком диалоге между внучкой и бабушкой:

— А тебе вот какие нравятся больше яблоки? Такие свежие или чахлые такие, сушеные?

— А я бананы люблю.

— Нам до бананов — как до звезды.

Фото со съемок третьего сезона