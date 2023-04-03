«Профессор и призрачный убийца»: Рецензия Киноафиши

В нескольких городах мира проходит череда жутких убийств молодых девушек. Они похожи на работу очередного психопата, превращающего все в безумную инсталляцию для привлечения внимания. Но расследование быстро заходит в тупик. Необычная зацепка, найденная американским детективом Бойдом, требует консультации с профессором африканской культуры Мэклзом. Происходящее оказывается не случайными убийством, а древним ритуалом под названием «мути». Это жертвоприношение темным богам, чтобы попросить их о чем-то желанном. Бойд и Мэклз решают работать вместе, ведь только так можно избежать новых смертей и выяснить, кто же является заказчиком таинственного жреца.

«Профессор и призрачный убийца» имеет довольно необычное противостояние. Обычно мы наблюдали за схваткой очередного маньяка и бравого полицейского. Первый мог быть непредсказуемым психопатом или же, наоборот, слишком расчетливым невротиком, но им всегда двигало всеобщее внимание и очередной противник, ради которого стоило проявить себя. Второй же всегда начинал в отстающих, но постепенно сокращал эту дистанцию и в конце выходил вперед. Теперь про эти штампы придется забыть. Антагонист действует абсолютно непредсказуемо, ведь он не просто обычный наемник, а последователь древних жестоких обрядов. Его ведет вера не в собственную исключительность, а в высшие потусторонние силы. Это разбивает любые привычные знания о поведении маньяков. Именно поэтому детективу не получается начать поиски без настоящего профессора, который разбирается в африканской культуре и способен понять подобное мышление.

Профессор и призрачный убийца

Выбор религиозного обряда позволил добавить в картину много жестокости. Изуродованные тела без глаз, «украшенные» свечами и странными символами, выглядят жутко и отвратительно. В голову жреца позволяют заглянуть не только подобные инсталляции для высших божеств. Покажут нам выбор его жертв, который больше напоминает охоту и постепенное обхаживание своего объекта. Убийства не ограничатся лишь беззащитными девушками. Он играючи разбирается с полицейскими в любой стране и оставляет после себя горы трупов. Изредка нам напоминают, что оккультный психопат все же простой наемник. На сцене появляется очередной толстый богач, упивающийся своей безнаказанностью и с улыбкой на лице отнимающий молодую жизнь. Но он здесь скорее вспомогательный персонаж.

Стоит отметить, у Моргана Фримена все же не главная роль. Он здесь на привычном месте — делится мудростью, направляет и страхует главного героя. Появляется, как это положено, в самый нужный момент и не красуется на экране без лишней необходимости. Большую часть мы наблюдаем за американским детективом. Его история не ограничена обычными поисками убийцы. Он переживает личную травму — смерть дочери. Она отражается на расследовании, ведь в нем тоже замешаны молодые девушки. Каждая смерть как будто наносит ему новые шрамы и не позволяет даже передохнуть в этом нескончаемом ужасе.

Профессор и призрачный убийца

«Профессор и призрачный убийца» — изобретательный триллер, предлагающий нам понаблюдать за необычным расследованием. На стороне зла здесь оказывается расчетливый жрец, которого ведет крепкая вера в высшие силы. Они нуждаются в нескончаемых подношениях и постоянно ждут новых жертв в их славу. Но в эти отношения боги—люди вклиниваются привычные деньги, все равно продолжающие править этим миром. В таких условиях расследование превращается в непростую задачу. Нам предлагают взглянуть на тандем детектива и профессора университета. Для каждого из них убийства будут чем-то очень личным и остановят их жизни, пока они не положат конец этим смертям. Все это позволяет закрутить интригу, создать несколько неожиданных поворотов и прийти к непредсказуемой развязке, в которой переплетутся знания о разных культурах.