«Истории, которые нельзя рассказывать»: Рецензия Киноафиши

У всех есть скелеты в шкафу. Там же рядом хранятся страхи, переживания и надежды, но рано или поздно все это выходит наружу. Кто-то случайно принимает импульсивное и абсурдное решение, услышав неожиданный звук ключа в замке. Другие увлекаются сплетнями и не замечают, как начинают заниматься осуждением других. Кому-то же выпадает возможность встречаться с молодой актрисой, но большая разница в возрасте мешает найти уверенность. У кого-то история, на первый взгляд, слишком банальна и связана с изменой и растущим чувством вины, но обретает совсем другой смысл. Все эти сюжеты собраны на испанских улочках, на которых люди пытаются разобраться в запутанных отношениях.

«Истории, которые нельзя рассказывать» — киноальманах, правда, снятый одним режиссером, что позволяет сохранить общий тон всех новелл картины. Тут нет радикальных экспериментов с жанрами и формами, заигрывают лишь с поджанрами комедии. Просто разные герои исследуют запутанные отношения, иногда даже дружеские. Главной проблемой всех историй становится неуверенность в себе и партнере. Дальше одна ложь тянет за собой другую, страх диктует неверные решения, и все это копится как снежный ком, который сносит все на своем пути. Эмоции выливаются через край, и мы видим разбитые сердца, разрушенные семьи и очередной бокал вина, использованный не по назначению и выплеснутый обидчику в лицо.

Хорошо работает узнаваемость этих сюжетов. Кажется, что в них нет ничего экстраординарного и такое могло произойти с каждым. В любой стране и в любом городе. Если смотреть фильм в дубляже, будет непросто понять, какая именно пред нами европейская страна. Местная абсурдность позволят взглянуть на себя со стороны, чтобы увидеть драматичность и комичность знакомых ситуаций. В этой простоте и узнаваемости легко найти обаяние. Все истории очень живые, не уходят в пошлость и пытаются сохранять позитив. Работает это благодаря ярким героям. Они как будто специально находят максимально нелепый ракурс и самостоятельно окрашивают будничность сюжетов.

Истории, которые нельзя рассказывать

В этих новеллах нет нравоучений или попыток детально исследовать тему отношений. Происходящее больше похоже на какой-то капустник, небольшие зарисовки, напоминающие экранизацию анекдотов. Такие микроэпизоды, выдернутые из жизни и рассказанные на кухне в дружеской компании. Все смеются, но без какого-то злорадства и осуждений, понимая, что завтра на этом месте могут оказаться уже они.

Но нужно быть готовым к излишнему спокойствию происходящего. Мы видим идеальную старую жизнь европейского среднего класса, в интерьерах дорогих ресторанов и больших квартир. В будни этих людей как будто не заглянула даже эпидемия ковида. Окружение выглядит слепком далекого прошлого, полного недооцененного спокойствия и веры в будущее. Сами истории по тону напоминают фильмы Вуди Аллена, с его невротичным героем, неспособным оценить красоту в моменте и постоянно ждущего новый болезненный удар от жизни.

Истории, которые нельзя рассказывать

Оставляя в стороне злую иронию названия, связанную с непростым прокатом в России, фильм «Истории, которые нельзя рассказывать» дарит яркие эмоции. Этот кино, которое говорит о знакомых проблемах в отношениях. Показывает несостоятельность наших страхов и напоминает, насколько разрушительна неуверенность в себе. Возможно, вам не хватит солнечной Испании, как будто теряющейся в этих историях. Она буквально безлика и не думает о своей туристической узнаваемости. С другой стороны, это позволяет нам стать немного ближе к героям, не отвлекаясь на окружение. Оно, как и культурные отличие, неважно. У всех бывают взлеты и падения, надо лишь научиться видеть хорошее и забавное в этой трагикомедии жизни.