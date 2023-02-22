«Однажды мы расскажем друг другу всё»: Рецензия Киноафиши

В рамках конкурсной программы международного кинофестиваля показали новую картину немецко-французской режиссерки иранского происхождения Эмили Атеф, чей предпоследний фильм «Больше чем никогда» сейчас все еще идет в российском прокате. «Однажды мы расскажем друг другу все» тоже дойдет до кинотеатров страны, но сначала давайте мы расскажем, что за история у нее получилась.

Сразу же после премьеры фильма некоторые синефилы решили не ждать и высказать свое мнение на популярном сайте Letterboxd. Один комментарий оказался настолько показательным, что его невозможно не процитировать: некий пользователь selinale четко назвал фильм “Fifty shades of GDR” («50 оттенков ГДР»). Другого описания картине мы бы сами не смогли придумать, поэтому готовы только аплодировать этому человеку, который буквально спустя 20 минут после окончания фильма решил поделиться своими мыслями.

Увы, мы бы хотели, чтобы это было только шуткой, но «Однажды мы расскажем друг другу все» — это действительно «50 оттенков серого», но в Восточной Германии.

Однажды мы расскажем друг другу всё

Летом 1990 года 19-летняя Мария прогуливает школу и предпочитает просто лежать на кровати и читать книжки, как дворянская легкомысленная барышня из романов Тургенева. На природу она выходит в тоненьких сарафанчиках, а иногда просто катается на велосипеде. Если бы у этой истории оказался автор мужчина, то многие сразу же бы стали сравнивать «Однажды мы расскажем друг другу все» с «Лолитой» Набокова, но в реальности все совершенно не так. Мария больше похожа на Наташу Ростову из «Войны и мира», хотя Эмили Атеф видит в ней более волевую молодую женщину, но на экране это практически незаметно. Сама картина основана на одноименном романе Даниэлы Крин, название которого является отсылкой к монологу Алеши из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского. Литературная метафоричность, безусловно, только положительно сказывается на сюжете, потому что текст у Эмили Атеф становится новой телесностью, но давайте вернемся к Марии и ее простым будням.

Девушка внезапно встречает сложного и жуткого мужчину, проживающего по соседству. Он спокойно годится ей в отцы, но Мария этого не замечает и просто следует внезапно появившейся страсти между ними. В то же время у нее уже есть амбициозный молодой возлюбленный, родители которого давным-давно приняли ее в семью. Только запретный плод искушает, а собственное тело девушки настолько неизведанное и загадочное, поэтому остается только подчиниться собственным желаниям. А что насчет последствий? Ее всего 19 лет, будущее ее не очень сильно волнует.

Однажды мы расскажем друг другу всё

Эмили Атеф исключительно верит, что женщины в любом возрасте не должны бояться своей сексуальности и необычных решений. Режиссерка на примере истории юной Марии показывает, что девушки не должны чувствовать стыд за свои желания и действия. Да, такое возможно, что 19-летняя девушка влюбляется в мужчину старше нее в два раза, и она здесь не является никакой жертвой. Вот только такой фильм выпускать, когда все медиапространство критикует отношения Леонардо ДиКаприо с его молодыми партнершами, последней из которых даже не стукнуло 20, — подозрительный подход.

В течение двух часов хронометража Мария забывается в жестком и страстном сексе, в то время как параллельно рассказывается история объединения Восточной и Западной Германии. Волнует ли политическая ситуация молодую девушку? Не особо, но ее мир также кардинально меняется, правда, по совсем другим причинам. Есть ли какая-то мораль во всем этом? К сожалению, нет. Зато есть много неуклюжей телесности и вопросов к Эмили Атеф.

Источник фото: Legion-media