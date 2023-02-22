«Диско-мальчик»: Рецензия Киноафиши

В конкурсе 73-го Берлинского кинофестиваля показали сюрреалистическую и кислотную драму – дебют итальянского режиссёра Джакомо Абруццезе с Францом Роговски и Летицией Ки про мигрантов современного мира. Делимся, почему это выглядит круто и «кринжово» одновременно.

Франц Роговски на премьере Disco Boy в Берлине

Алексей и Михаил под образом футбольных фанатов пересекают польскую границу в надежде сбежать и добраться до демократичной Франции. Путь оказывается сложным и тернистым, где не каждому суждено выжить. Лëша остаётся без Миши и устраивается на службу к французским легионерам в надежде получить паспорт и постоянное место жительства через пять лет. Командир утверждает, что прошлое и национальности не важны, так как в будущем всех ждëт гражданство лучшей страны Западной Европы. Только сначала надо научится убивать и подчиняться каждому приказу, иначе во время тренировки в холодную погоду заставят маршировать голым. Зачем же ты покинул родную Беларусь, Алеша?

Армия никого не щадит, а еще командир во время обучения поет Non, je ne regrette rien Эдит Пиаф, тем самым знакомя с настоящей французской культурой необразованных эмигрантов. Правда, они хорошо осведомлены о поп-культуре прошлого века, поэтому с удовольствием присоединялись к соло-концерту. «Нет, я не жалею ни о чем!» – поют новоиспеченные солдаты, позабыв, что совсем недавно их отправляли в Африку разрешить конфликт местной «гражданской войны». Алеша вот не смог удалить этот момент из памяти и периодически, словно в бреду, к нему являлся убитый им же африканец с разноцветными и очень яркими глазами. Беларус пытался запить видения бокалами Bordeaux, но попытки оказались тщетными. Дух его жертвы вселяется в него и открывает себе же путь в новую страну, а Алеша – новые танцевальные способности. Вполне себе равносильный обмен, почему бы и нет.

Команда фильм на премьере в Берлине

Disco Boy — это полнометражный дебют итальянца Джакомо Абруццезе, где немец-француз Франц Роговски играет белорусского футбольного фаната, мечтающего о лучшей жизни во Франции, который потом становится виртуозом африканских танцев.

Бред, сюр, метареальность, задатки гения, новая этика — бесконечно можно придумывать разные эпитеты фильму, и все они будут максимально неверны.

До сих пор кинематографисты Западной Европы показывают белорусов, как будто так и не вышедших из постсоветских 90-х. Кожанки словно с рынка, непонятные брюки, бритые головы — в общем, обычные бандиты почти 3-летней давности. Еще абсурднее становится, когда автобус с футбольными фанатами пересекает польскую границу буквально за 10 минут, без каких-либо серьезных остановок и проверки паспортов. В любое время КПП всегда проходило больше 30 минут – неважно, откуда ты едешь и куда. Просто фантазия у Абруццезе, как у настоящего художника-демиурга, безгранична, и в его фильме могут существовать свои законы, далекие от реальности. Может, в этом и есть главная изюминка фильма, что мы слишком серьезно относимся к собственной жизни? Почему бы просто не посмотреть на историю про белоруса, в которого вселился африканский солдат и помог выучить крутые танцевальные движения, без какой-либо предвзятости? Виктор Цой ведь тоже пел: «Мы будем делать все, что мы захотим. А сейчас, сейчас мы хотим танцевать!», поэтому нет, Джакомо Абруццезе не жалеет ни о чем, а мы после просмотра этого фильма — скорее да.

Фото: Legion-media