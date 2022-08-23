«Все ненавидят Йохана»: Рецензия Киноафиши

В 1943 году, в самый разгар Второй мировой, пара норвежских коммунистов из прибрежной деревеньки Титран один за другим взрывает окрестные мосты, чтобы помешать продвижению нацистов. Опасные операции они проводят с грудным ребенком на руках: мальчика зовут Йохан, и он уже пытается говорить слово «мама». Жители общины эксцентричных супругов не любят. Масштабы их подрывной деятельности путают все планы и без того немногочисленной и нерешительной титранской ячейке Сопротивления. После войны пара продолжает свою нелегкую работу и однажды, обезвреживая прибитую к берегу мину, гибнет прямо на глазах у сына. Под опеку мальчика берет семья дяди, который работает смотрителем на островном маяке.

Но, несмотря на все усилия любящих опекунов, Йохан Гранде (Пол Сверре Валхейм Хаген) отчасти повторяет судьбу родителей. Он вырастает белой вороной, с которой в Титране никто не хочет иметь никаких дел. Добродушный двухметровый детина наследует и страсть к динамиту: для него нет развлечения веселее, чем взорвать пару шашек на пустынном берегу. А поскольку безопасным такое «хобби» по-прежнему не является, происходит новая трагедия. На сей раз достается девушке по имени Сульвор (Ингрид Больсё Бердаль), первой любви главного героя.

Все ненавидят Йохана

Закадровый голос, рассказывающий зрителю эту историю, принадлежит уже пожилому Йохану. Фильм прослеживает жизнь заглавного персонажа от рождения и до самой смерти. Пока на экране протекают десятилетия, у жителей Титрана меняются прически и формы бород, но неизменным остается орнамент на вязаных свитерах – главной местной униформе. Манера повествования тоже кажется очень узнаваемой и отчасти стереотипной: скандинавское кино обожает истории о чудаковатых одиночках, не вписывающихся в монолитное традиционное общество. Режиссер-дебютант Халлвар Витсё выкраивает свою комедию по лекалам, созданным старшими коллегами. Диалоги скупы на эмоции (свои чувства герои-северяне предпочитают держать при себе), реальность сочетается со сказкой, гротеск – с высокой трагедией. И конечно, особую роль играет суровый и прекрасный пейзаж с серыми скалами и низко нависшим небом.

Все ненавидят Йохана

Картина поставлена по сценарию Эрленда Лу – норвежского писателя, чей нарочитый наивно-супер-стиль идеально вписался в мировые представления о скандинавском минимализме. В творчестве Лу всегда был силен элемент сказительства, но в случае с «Йоханом» он неожиданно вышел на первый план, затмив все остальное. Взрывное увлечение героя мешает окружающим увидеть его суть: Йохан – почти что мифический великан, плохо рассчитывающий свои силы и потому постоянно попадающий впросак. Но именно он – соль титранской земли, ее хранитель и защитник.

Недаром ему удается через всю жизнь пронести любовь к одной-единственной женщине, выросшей в доме по соседству. Недаром американский период его биографии дан пунктиром, с помощью безличных фотографий. Недаром только он, сын настоящих, а не выдуманных антифашистов, бережно хранит память о военных событиях. Выбор исполнителя главной роли тоже трудно назвать случайным. В Норвегии нет недостатка в высоких актерах, но Йохана играет не просто какой-то харизматичный красавчик, а Пол Сверре Хаген – звезда двух блокбастеров из условной трилогии «Жизнь замечательных норвежцев», которая стала самым известным за пределами Норвегии масс-продуктом местного кинематографа. Хаген был путешественником Туром Хейердалом в фильме «Кон-Тики» и покорителем Южного полюса Руалем Амундсеном в байопике «Амундсен» (в первой части трилогии, военной драме «Макс Манус: Человек войны» о лидере норвежского Сопротивления, он тоже снимался, но не в главной роли).

Все ненавидят Йохана

«Чудинка» Йохана, без сомнения, имеет почвенное происхождение. Ближайшие родственники героя в других странах – это, например, знаменитые «чудики» из произведений Василия Шукшина или нежно любимый киноманами Форрест Гамп, такой же простодушный рассказчик и свидетель большой истории. Правда, в отличие от них, персонаж комедии Эрленда Лу и Халлвара Витсё вряд ли сможет в будущем претендовать на культовый статус. Но так ли он ему нужен? «Все ненавидят Йохана» – кино не великое, однако на редкость обаятельное и весело громыхающее до самого финала, в котором герой окончательно сливается с родным ландшафтом.