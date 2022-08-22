«Дом дракона»: Рецензия Киноафиши

За почти 200 лет до того, как король Роберт Баратеон якобы во хмелю на охоте напоролся на кабана и началась та самая борьба за его престол, на Железном троне вполне уверенно восседала другая династия – Таргариены. Никто не смел перечить воле этого рода, поскольку драконы – тот еще аргумент в любых спорах.

События нового сериала расскажут о так называемой Пляске драконов. Гражданской войне, спровоцированной битвой за престол между двумя ветками Таргариенов. Действующий король Визерис I (Пэдди Консидайн) выбрал себе в наследники дочь от первого брака Рейениру (Эмму Д’Арси) в обход принятым в Вестеросе правилам наследования, по которым наследником должен был стать младший брат Визериса Дейемон (Мэтт Смит). Скоропостижная кончина действующего правителя становится завязкой масштабного и кровавого конфликта.

«Игра престолов», без преувеличений, самый масштабный и важный культурологически сериал десятых годов, и, конечно, со стороны боссов HBO было бы странно не продолжить эту историю многочисленными спин-оффами, которые вполне позволительны по причине богатства мира Вестероса и обилия персонажей. В «Доме драконов» много знакомых фамилий, но ни одного знакомого лица. Дистанция в 200 лет упрощает зрительское восприятие сериала. Нет необходимости сравнивать его с оригинальной историей, закончившейся, прямо скажем, неоднозначно.

Дом дракона

Среди создателей также есть знакомые имена. Шоураннером наравне с Райаном Кондалом («Колония») является Мигель Сапочник – режиссер нескольких ключевых эпизодов шоу, в том числе «Битвы бастардов». Рамин Джавади подражает сам себе на месте композитора. Да и жанрово и сюжетно это все та же разбитая на множество точек зрения история о борьбе за трон, снятая в мрачно-фэнтезийном ключе. Все общие тропы, свойственные «Игре престолов» здесь присутствуют: обилие имен и фамилий, способное утомить неподготовленного зрителя, жестокость, мужская и женская нагота – все это знакомо и понятно многочисленным поклонникам мира Семи Королевств.

«Дом драконов» снят так, как положено потенциальному флагману, – дорого и богато. Драконов много, и сделаны они совсем не с сериальным качеством графики, изобретательно сняты многие сцены (особенно хороша ключевая сцена с турниром), но, конечно, оригинальность – не то, за что полюбят эту историю. Это умело снятая, но глубоко вторичная по своей сути история, качественно едущая по давно проложенным рельсам.

Дом дракона

Пилотный эпизод знакомит зрителя со множеством новых персонажей, но пока не совсем понятно, кто из них станет зрительским любимцем. Кастинг также придерживается старой стратегии – европейские и по большей части британские артисты, которые по какой-то случайности не успели попасть в восемь сезонов оригинального телесериала. Мэтт Смит играет жестокого и самолюбивого Дейемона – без обаятельного, но отторгающего злодея этой истории не положено быть. Запоминаются Консидайн в роли такого короля, которого мы в Семи Королевствах пока не видели, и Рис Иванс в роли Десницы Отто Хайтауэра. Но, конечно, ключевую роль будут играть женщины. Эмме Д’Арси как будто бы немного не хватает харизмы, но создается впечатление, что она раскроется по ходу сериала, как и было с Эмилией Кларк. Несколько важных сцен есть у «Почти королевы» Рейнис Веларион (Ив Бест) и Алисент Хайтауэр (Оливия Кук).

Дом дракона

Трудно делать однозначные выводы по одному пилотному эпизоду, но уже понятно, что мир «Игры престолов» вновь вернулся на экраны. Снова огонь, снова кровь, снова интриги, разврат и убийства. Все как любят многочисленные фанаты.