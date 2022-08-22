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«Дом дракона»: Рецензия Киноафиши

22 августа 2022 14:18
«Дом дракона»: Рецензия Киноафиши

Спин-офф «Игры престолов» не удивляет оригинальностью, но радует качеством.

За почти 200 лет до того, как король Роберт Баратеон якобы во хмелю на охоте напоролся на кабана и началась та самая борьба за его престол, на Железном троне вполне уверенно восседала другая династия – Таргариены. Никто не смел перечить воле этого рода, поскольку драконы – тот еще аргумент в любых спорах.

События нового сериала расскажут о так называемой Пляске драконов. Гражданской войне, спровоцированной битвой за престол между двумя ветками Таргариенов. Действующий король Визерис I (Пэдди Консидайн) выбрал себе в наследники дочь от первого брака Рейениру (Эмму Д’Арси) в обход принятым в Вестеросе правилам наследования, по которым наследником должен был стать младший брат Визериса Дейемон (Мэтт Смит). Скоропостижная кончина действующего правителя становится завязкой масштабного и кровавого конфликта.

«Игра престолов», без преувеличений, самый масштабный и важный культурологически сериал десятых годов, и, конечно, со стороны боссов HBO было бы странно не продолжить эту историю многочисленными спин-оффами, которые вполне позволительны по причине богатства мира Вестероса и обилия персонажей. В «Доме драконов» много знакомых фамилий, но ни одного знакомого лица. Дистанция в 200 лет упрощает зрительское восприятие сериала. Нет необходимости сравнивать его с оригинальной историей, закончившейся, прямо скажем, неоднозначно.

«Дом дракона»: Рецензия Киноафиши
Дом дракона

Среди создателей также есть знакомые имена. Шоураннером наравне с Райаном Кондалом («Колония») является Мигель Сапочник – режиссер нескольких ключевых эпизодов шоу, в том числе «Битвы бастардов». Рамин Джавади подражает сам себе на месте композитора. Да и жанрово и сюжетно это все та же разбитая на множество точек зрения история о борьбе за трон, снятая в мрачно-фэнтезийном ключе. Все общие тропы, свойственные «Игре престолов» здесь присутствуют: обилие имен и фамилий, способное утомить неподготовленного зрителя, жестокость, мужская и женская нагота – все это знакомо и понятно многочисленным поклонникам мира Семи Королевств.

«Дом драконов» снят так, как положено потенциальному флагману, – дорого и богато. Драконов много, и сделаны они совсем не с сериальным качеством графики, изобретательно сняты многие сцены (особенно хороша ключевая сцена с турниром), но, конечно, оригинальность – не то, за что полюбят эту историю. Это умело снятая, но глубоко вторичная по своей сути история, качественно едущая по давно проложенным рельсам.

«Дом дракона»: Рецензия Киноафиши
Дом дракона

Пилотный эпизод знакомит зрителя со множеством новых персонажей, но пока не совсем понятно, кто из них станет зрительским любимцем. Кастинг также придерживается старой стратегии – европейские и по большей части британские артисты, которые по какой-то случайности не успели попасть в восемь сезонов оригинального телесериала. Мэтт Смит играет жестокого и самолюбивого Дейемона – без обаятельного, но отторгающего злодея этой истории не положено быть. Запоминаются Консидайн в роли такого короля, которого мы в Семи Королевствах пока не видели, и Рис Иванс в роли Десницы Отто Хайтауэра. Но, конечно, ключевую роль будут играть женщины. Эмме Д’Арси как будто бы немного не хватает харизмы, но создается впечатление, что она раскроется по ходу сериала, как и было с Эмилией Кларк. Несколько важных сцен есть у «Почти королевы» Рейнис Веларион (Ив Бест) и Алисент Хайтауэр (Оливия Кук).

«Дом дракона»: Рецензия Киноафиши
Дом дракона

Трудно делать однозначные выводы по одному пилотному эпизоду, но уже понятно, что мир «Игры престолов» вновь вернулся на экраны. Снова огонь, снова кровь, снова интриги, разврат и убийства. Все как любят многочисленные фанаты.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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