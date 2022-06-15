«Не оставляй меня»: Рецензия Киноафиши

Элена Зонин (Виттория Пуччини) служит в римском отделе полиции, расследующем преступления против детей. Холодным зимним утром в вечно зеленых водах ее родной Венеции находят тело мальчика-подростка. Местный не отличающийся бурной фантазией офицер Даниэле Вианелло (Алессандро Ройя), приходящийся, по счастливому стечению драматургических обстоятельств, любовью юности Элены, приходит к выводу, что это самоубийство. Однако прибывшая в родной город Элена считает, что мальчика, страдающего от астмы, убили при похищении случайно и смерть его является всего лишь кусочком в общей мозаике преступлений, организованных группой, которая, действуя тайно по всей Италии, продает детей в даркнете. Элене, разумеется, никто не верит, даже старый знакомый Даниэле, сохранивший на нее обиду за внезапное исчезновение двадцать лет назад, которое «оставило в его сердце незаживающую рану».

Элена, одержимая поисками ребенка — в том числе по личным причинам, которые не стоит раскрывать, чтобы не испортить окончательно впечатление от финального сюжетного твиста, — доказывает свою правоту, собирает команду из местного отдела полиции на все случаи жизни (бывалую ищейку, психолога, меткого стрелка, «компьютерного гения» и Даниэля) и очень… очень медленно распутывает дело (скоро из приюта похищают еще одного мальчика).

В этой медленности видится главная особенность и вместе с тем слабость сериала. Сюжетных событий в нем немного. Медленное продвижение расследования будто бы компенсируется побочной линией сюжета — напряжением между Эленой, Даниэлем и его женой Джулией (Сара Фельбербаум), которая до отъезда с детства была ее лучшей подругой, — но не вполне. Конфликт их остался далеко в прошлом, не добавляя красок в довольно унылое повествование (если, конечно, не считать «оригинальнейшие» флешбэки, в которых герои во время диалогов вдруг видят молодые версии друг друга).

Не оставляй меня

Длинные часовые эпизоды явно затянуты и перегружены долгими общими и сверхобщими планами каналов, мостов, площадей, улочек, переулков, церквей, дворцов, вокзалов и предместий Венеции. Подернутые холодным светом зимнего солнца, они великолепны, но все же не отличаются выразительностью и, учитывая частоту их использования, быстро замыливаются в череде неспешного фланирующего повествования.

Не оставляй меня

В общем, «Не оставляй меня» вполне мог бы быть средней руки, занимательным, но не выдающимся детективом, но это кажущееся злонамеренным замедление, которое проявляется даже на уровне кадра в постоянных и раздражающих слоу-мо (что происходит всякий раз когда Элена убирает волосы за уши, — вероятно, это фишка героини), лишает сериал всякой динамики. В неспешности этой не чувствуется ни психологической, ни идейной глубины, что превращает просмотр сериала в нечто чрезвычайно утомительное, напоминая чем-то попытку завезти постоянно глохнующий мотор. «Не оставляй меня» можно посоветовать к просмотру разве что зрителям, влюбленным в «камни Венеции».

Смотрите сериал на Amediateka с 15 июня.