«Чип и Дейл спешат на помощь»: Рецензия Киноафиши

Славные денечки для телезвезд 90-х — бурундуков-мультяшек Чипа (Джон Малэйни) и Дейла (Энди Сэмберг) из одноименного мультсериала — далеко позади. После того как Дейл, уставший от роли бестолкового клоуна, всякий раз получающего по голове, удостоился собственного шоу «Агент О’Дейл», «Отряд спасателей» закрыли. Теперь, спустя тридцать лет, Чип продает страховки, мастерски убеждая клиентов в том, что предательства стоит ожидать от того, кому веришь больше всего, и живет в маленьком доме с собакой Мили; Дейл, все еще грезящий утерянной славой, прошел рестайлинг и теперь выглядит, как и подобает современной мультяшке; Гаечка и Вжик… поженились и обзавелись целым роем летающего гибридного мультяшного потомства.

Чип не общается с Дейлом и отказывается от всякой идеи ребута, о которой тот распускает слухи по всему городу. Ребут, правда, все-таки случится — не верьте слогану «это не ребут, а возвращение», — когда старину Рокфора из оригинального «Отряда спасателей», по-прежнему страдающего от сырозависимости, за долги похитят люди из банды Сладкого Пита (Уилл Арнетт), который после рестайлинга заставляет мультяшек сниматься в пиратских мультиках где-то в Европе.

Чип и Дейл спешат на помощь

Чипу и Дейлу против воли приходится объединиться, чтобы спасти старого друга. В этом им поможет офицер Элли (Кики Лэйн) — большая поклонница бурундуков, провинившаяся перед мультяшным капитаном Патти (Дж. К. Симмонс), ведущим дело о похищении Рокофра, за неверную наводку, — Гаечка, Вжик, Уродливый Соник и мультипликаторы, которые всех их нарисовали.

Последнее, разумеется, шутка, в духе которой выдержан весь фильм. Четвертая стена не рушится, но поскрипывает, а иронии над условностями мультяшных образов и мефистофелевского смеха в нем полно. «Чип и Дейл», спешащие на помощь, явно стремятся забраться на территорию «Маппет-шоу» и «Игрушек для взрослых», но все же не так изобретательно остроумны, как первые, и не настолько отвязно беспощадны в качестве культурного комментария, как вторые (хотя отсылки ко второму «Терминатору», «Сиянию» и пр. забавляют).

Чип и Дейл спешат на помощь

Однако вопрос, вероятно, в том, попадают ли они в свою аудиторию – то есть уже успевших вырасти миллениалов? Да, пожалуй. По крайней мере, приступ ностальгии по утерянной невинности детства — развенчанные Чип и Дейл уже не милые, вечно ссорящиеся бурундучки, но профессиональные актеры — им обеспечен. Да и лишнее напоминание о том, что пора вырасти, раз уж мультяшкам это удалось, тоже никому не повредит.